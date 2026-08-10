grenier

Canal+ se fait piquer un consultant vedette par Ligue 1+

TV10 août , 21:30
parClaude Dautel
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Le mercato des consultants bat son plein, et cette fois c'est la chaîne Ligue 1+ qui fait une belle prise du côté de Canal+.
A deux semaines de la reprise de la Ligue 1, la chaîne de la Ligue de Football Professionnel vient de faire un joli coup en recrutant Clément Grenier, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui depuis 2024 travaillait comme consultant pour Canal+ lors des coupes européennes. Selon RMC, Clément Grenier, qui l'an dernier a validé son diplôme d’entraîneur UEFA A, sera l'homme de terrain de Ligue 1+ pour le prochain Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, dimanche prochain à Bollaert. Une fois que la saison de Ligue 1 aura débuté, l'ancien milieu de terrain, âgé de 35 ans, interviendra aux côtés de Marina Lorenzo et de Thibault Le Rol le week-end sur le plateau de la chaîne qui diffusera 100% de la Ligue 1.

Grenier change de chaîne pendant le mercato

Ce transfert intervient au moment où le paysage audiovisuel français en matière de football a été bouleversé par l'annonce de l'arrêt de la diffusion de la Liga par Bein Sports, et son arrivée sur DAZN et sur Disney+. Sachant que le championnat d'Espagne débute le week-end prochain, les deux chaînes sont actuellement en plein recrutement, ce qui aura forcément des répercussions sur l'ensemble des diffuseurs. On a ainsi appris qu'Omar Da Fonseca quittait Bein Sports, mais que c'est Eric Huet, un ancien de Canal+, qui commentera les grandes affiches de Liga sur DAZN. Le départ de Clément Grenier de Canal+ pour Ligue 1+ n'est donc probablement que le premier d'une grande série, même si tout cela va s'accélérer car le mercato télé va s'arrêter dès le début de la diffusion du championnat de France.
Comme nous l'évoquions également ce lundi, on ne sait pas non plus si une chaîne française diffusera dimanche le Community Shield, Bein Sports n'ayant, pour l'instant, pas reconduit son contrat. Il en est de même pour la Cup et la Carabao Cup qui n'ont trouvé aucune chaîne intéressée pour une diffusion dans notre pays.

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