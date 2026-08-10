Ronald Araujo officiellement prêté à Liverpool

Dans un communiqué, Liverpool a officialisé la signature pour une saison, sous forme de prêt de Ronald Araujo, en provenance du FC Barcelone. « Je suis ravi d'être ici, dans ce club prestigieux et chargé d'histoire. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, de commencer à jouer, et je suis très motivé », a fait savoir le défenseur.