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ASSE : Ce renfort slovène s'engage jusqu'en 2030

ASSE10 août , 19:33
parClaude Dautel
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Annoncée depuis quelques jours, la signature à l'ASSE de Tamar Svetlin, le milieu de terrain international slovène qui évoluait en Pologne, est désormais officielle. Le joueur de 25 ans a signé pour quatre ans avec Saint-Étienne.
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Derniers commentaires

L'OM prépare le retour d'un joueur XXL

XXL carrément.... je l'aimais bien le petit Cengiz mais de là à parler de transfert XXL....

OM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plomb

Est-ce McCourt est au courant de ce qu'il aurait dit ? 😂

OM : Gouiri vendu à prix d'or, Marseille touche au but

Ok le Dingo

OM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plomb

"Stéphane Rjichard"... C'est Hollandais ?^^

OM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plomb

Honteux McCourt, on a déjà vendu la moitié de l'équipe. C'est avant qu'il fallait ouvrir les yeux ! De gros efforts ont déjà été fait

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