TV : Beinsports perd brutalement la Liga !

Beinsports avait dit adieu à la Ligue 1 en laissant son match à Ligue 1+, mais cette fois la chaîne sportive franco-qatarie perd la Liga, qui sera désormais diffusée par DAZN et Disney+. Un sacré coup dur.

Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva ne commenteront plus le championnat d'Espagne, ou du moins ne le feront plus pour Beinsports. En effet, dans un entretien accordé au Monde , Javier Tebas, le patron de la Liga annonce ce jeudi que ce sont désormais deux chaînes, DAZN et Disney+, qui diffuseront en France le championnat d'Espagne. Après avoir lâché la Ligue 1, et perdu une grande partie des droits de la NBA, Beinsports se retrouve dans une position inconfortable, même si la chaîne reste l'unique diffuseur de la Ligue 2 et de la Bundesliga. Le dirigeant de la Liga a justifié sa position, non sans avoir remercié Beinsports pour ce qu'il avait fait pour populariser ce championnat en France. De quoi justifier les propos d' Omar Da Fonseca qui avait reconnu il y a quelques semaines qu'il ne savait pas où il serait la rentrée

La Liga pendant 3 ans sur DAZN et Disney+

« Le moment était venu d’ouvrir un nouveau chapitre. Disney+ et DAZN nous ont présenté une vision ambitieuse, combinant une large audience et une vraie expertise dans le sport », explique Javier Tebas, pour justifier le contrat de trois ans signé avec les deux diffuseurs. Dans cette opération, DAZN fait la belle affaire, car après la Serie A, et la Ligue 1, dans le cadre d'un contrat de diffusion avec Ligue 1+, le diffuseur va avoir une vraie belle offre pour les amateurs de sport avec la Liga, dont elle diffusera 100% des matchs. Reste aussi à connaître la réaction de Canal+ qui ne diffuse ni DAZN, ni Disney + et qui sait que ses abonnés sont friands du football espagnol. Encore plus depuis que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid.

Les réactions à ce séisme médiatique devraient être nombreuses, d'autant que cette annonce intervient à neuf jours seulement du début de la saison 2026-2027 de Liga. Tout va donc devoir se mettre rapidement en place du côté de DAZN et Disney+, tandis que chez Beinsports, cette décision aura inévitablement des effets négatifs.