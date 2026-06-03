PSG-Lens, le Trophée des champions aura lieu à Félix-Bollaert

Le Trophée des champions opposera le PSG au RC Lens cet été, mais c'est ce mercredi midi qu'avait lieu au siège de la LFP le tirage au sort afin de savoir si ce match aurait lieu au Parc des Princes ou à Bollaert. Le hasard a été favorable aux Sang et Or.

À l’issue de son Conseil d’administration, et devant les membres de ce même conseil, la LFP a procédé ce mercredi midi à un tirage au sort pour connaître le club qui recevra la prochaine édition du Trophée des champions, qui opposera le 16 août prochain le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, ou le RC Lens, vainqueur de la Coupe de France. Et c'est le stade de Lens qui a été désigné. « À l’issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la LFP en présence des représentants des deux clubs, le RC Lens a été désigné pour accueillir l'édition 2026-2027 du Trophée des Champions. La rencontre se tiendra au Stade Bollaert-Delelis le dimanche 16 août 2026 à 20h45. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+ », a annoncé la Ligue de Football Professionnel.