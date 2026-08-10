OM : Gouiri vendu à prix d'or, Marseille touche au but

Prêt à vendre ses plus grosses valeurs marchandes, l’Olympique de Marseille ne s’oppose pas au départ d’Amine Gouiri. Le club phocéen espère récolter un gros montant pour le transfert de son attaquant. Mais le prix fixé n’a pas l’air de refroidir les Italiens de Côme.

Bruno Genesio ne s’enflamme pas. Malgré la victoire convaincante en amical face à Bilbao (3-1) dimanche, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille peut difficilement s’appuyer sur des certitudes. Son groupe pourrait évoluer à tout moment, principalement avec des départs étant donné la situation financière du club phocéen. La crise est effectivement à l’origine des sorties imminentes de Geronimo Rulli, Facundo Medina et Nayef Aguerd, sans compter les autres cadres qui ne sont pas non plus retenus.

On pense notamment à Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Amine Gouiri dont le nom revient beaucoup ces derniers jours. Nos confrères de Foot Mercato évoquent l’actualité de l’attaquant sous contrat jusqu’en 2029 et reviennent sur l’approche du FC Séville en juillet dernier. Finalement, le club andalou n’avait pas insisté. Et pour cause, l’Olympique de Marseille lui avait communiqué un prix fixé à 30 millions d’euros pour le transfert d’Amine Gouiri. Le montant n’a pourtant pas refroidi tous les courtisans de l’international algérien. Parmi eux, Côme se montre particulièrement actif.

L’Equipe évoquait la semaine dernière un intérêt pressant des Italiens. Et selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le quatrième de Serie A la saison dernière prépare une offre pour l’Olympique de Marseille, mais aussi pour l’ancien Lyonnais qui pourrait percevoir un salaire annuel à 4,55 millions d’euros de l’autre côté des Alpes. Entre cette rémunération intéressante, la perspective de disputer la Ligue des Champions sous les ordres de Cesc Fabregas, et de possibles retrouvailles avec l’ex-Gone Maxence Caqueret, la piste menant à Côme a de quoi séduire Amine Gouiri malgré son attachement à l’Olympique de Marseille.