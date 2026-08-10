PSG : Barcelone répond méchamment pour Ferran Torres

PSG : Barcelone répond méchamment pour Ferran Torres

PSG10 août , 21:00
parClaude Dautel
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Les négociations sont entrées dans une phase concrète entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le transfert de Ferran Torres. Le Miundo Deportivo affirme que la première offre du PSG a été balayée d'un revers de la main par Joan Laporta.
A deux jours de sa reprise de l'entraînement avec le Barça, Ferran Torres fait l'objet de nombreuses supputations ce lundi. En effet, Fabrizio Romano a annoncé que le PSG était passé à l'attaque afin d'aboutir à un accord rapide avec les dirigeants barcelonais, l'idée étant que l'attaquant international espagnol reprenne plutôt avec Paris qu'avec Barcelone. De son côté, Florian Plettenberg a annoncé que Ferran Torres était prêt à monter dans le premier avion vers la capitale française afin de passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain. Cependant, le quotidien sportif barcelonais Mundo Deportivo a calmé tout le monde en citant des sources en ligne directe du FC Barcelone.

Le PSG n'a pas donné assez pour Ferran Torres

Fernando Polo, directeur adjoint de Mundo Deportivo, précise que le PSG a bien transmis une première offre à Barcelone pour l'auteur du but de la victoire espagnole en finale du Mondial. Mais cette offre n'est que de 40 millions d'euros, et pas les 50 millions d'euros annoncés par Fabrizio Romano. Et notre confrère barcelonais ne fait pas durer le suspense, Joan Laporta a refusé immédiatement cette proposition venue des champions d'Europe. Le président du Barça a bien compris que Ferran Torres ne souhaite pas prolonger et il le laissera partir, mais pas à n'importe quel prix. « Le Barça ne donnera pas son feu vert à l'opération tant que l'offre ne répondra pas à ses attentes pour un joueur qui a été un élément clé de la Coupe du monde remportée par l'Espagne et qui possède une valeur marchande importante », précise le quotidien sportif.

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Du côté du Paris Saint-Germain, on sait que le FC Barcelone est engagé dans le dossier Rodri, mais n'a pas réussi à convaincre Manchester City de le laisser partir sans une grosse offre. L'idée de Luis Campos est donc de pousser le Barça à prendre rapidement une offre raisonnable pour Ferran Torres afin d'avancer plus rapidement avec Rodri, la peur de voir ce dernier rejoindre finalement le Real Madrid étant toujours présente. À ce petit jeu, il faut désormais savoir qui va craquer en premier, sachant que Ferran Torres est lui déterminé à venir travailler sous les ordres de Luis Enrique au PSG.
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