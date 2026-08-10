L’OL va profiter d’un retour inattendu

Battu à Prague (2-1) à l’aller, l’Olympique Lyonnais va tenter d’inverser la situation lors du troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions mardi. Les Gones pourront compter sur le soutien des nombreux supporters encore optimistes.

L’Olympique Lyonnais pouvait craindre un stade peu garni mardi. Entre la date de ce troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions, placé en plein mois d’août, et la déception du match aller, les hommes de Paulo Fonseca s’exposaient à un soutien mitigé. Ce n’est pourtant pas le message transmis par les supporters. A la veille de la deuxième manche contre le Sparta Prague, le club rhodanien attend près de 45 000 spectateurs au Groupama Stadium.

Lire aussi OL : Trois joueurs absents à la veille du match contre Prague

On est certes loin d’une rencontre à guichets fermés dans ce stade capable d’accueillir 59 000 personnes. Mais le public des Gones répond clairement présent. Les deux équipes vont évoluer dans une ambiance qui n’aura pas grand-chose à voir avec celle de la semaine dernière au stade Letna, où 17 515 fans assistaient au match aller. L’Olympique Lyonnais peut s’en réjouir et considérer cette affluence comme une marque de confiance des supporters. Ou à l’inverse, certains joueurs y verront une pression supplémentaire. Ce qui n’est pas forcément un problème pour Tyler Morton.

« Je me mets beaucoup de pression, a réagi le milieu de l’OL. On a une fanbase et un club incroyables. J’ai été très déçu après le dernier match. On va tout faire pour gagner demain, on va se battre pour aller chercher cette victoire. Pour moi, c’est la meilleure compétition du monde. C’est un objectif de vie et c’est dans cet environnement, avec le plus de pression, que je suis à fond. Je vais tout donner demain pour n’avoir aucun regret. » Les joueurs et le public l’ont bien compris, l’Olympique Lyonnais joue déjà une grande partie de sa saison.