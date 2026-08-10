OM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plomb

OM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plomb

OM10 août , 22:00
parClaude Dautel
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On ne sait pas si c'est le début d'un bras de fer, puisqu'à deux ans de la fin de son contrat avec l'OM, mais Pierre-Emile Hobjerg aurait décidé de rester à Marseille. Et c'est pour cela qu'il a refusé de signer à Newcastle, alors qu'il avait donné son accord. Frank McCourt est furieux.
Grégory Lorenzi et Stéphane Richard pensaient avoir fait la bonne affaire en vendant Pierre-Emile Hojbjerg pour 15 millions d'euros à Newcastle. D'autant qu'en plus, les dirigeants de l'Olympique de Marseille se libéraient également des deux dernières années de salaire de l'international danois, à savoir 6 millions d'euros par saison. Mais, alors que l'ancien joueur de Tottenham avait donné son accord pour cette opération, il est finalement revenu sur sa décision et a décidé de dire non aux dirigeants anglais. Un vrai coup de massue sur la tête de l'OM qui pensait en avoir fini avec le plus gros salaire du club. Et ce lundi soir, sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano en a dit un peu plus sur la situation de Pierre-Emile Hojbjerg.

L'OM va devoir trouver une solution

Le journaliste italien, qui a révélé le refus du joueur danois de l'OM de partir à Newcastle, explique que cette décision prise par Pierre-Emile Hojbjerg était définitive. Et pour cause, le milieu de terrain de 31 ans n'a finalement plus vraiment l'intention de quitter l'Olympique de Marseille lors de ce mercato. Pourtant, il s'est montré sensible à l'intérêt de l'AC Milan, puis des Magpies, et avait même demandé à ses dirigeants s'il disposait d'un bon de sortie. Ces derniers lui ont évidemment dit que oui, ils étaient prêts à négocier. Mais en refusant l'offre pourtant très intéressante et en décidant de rester à Marseille, Hojbjerg pose un énorme problème à Stéphane Rjichard.
Ce lundi soir, Foot Mercato affirme même qu'informé de la décision du joueur danois, Frank McCourt aurait piqué un coup de sang. « Pour Frank McCourt, chacun doit désormais prendre ses responsabilités et placer l’avenir de l’OM au-dessus de ses intérêts individuels », aurait indiqué le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille suite à ce revirement de Pierre-Emile Hojbjerg. Et le Bostonien de confirmer que si aucun effort n'était fait, alors l'OM pourrait être en danger.

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Derniers commentaires

L'OM prépare le retour d'un joueur XXL

XXL carrément.... je l'aimais bien le petit Cengiz mais de là à parler de transfert XXL....

OM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plomb

Est-ce McCourt est au courant de ce qu'il aurait dit ? 😂

OM : Gouiri vendu à prix d'or, Marseille touche au but

Ok le Dingo

OM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plomb

"Stéphane Rjichard"... C'est Hollandais ?^^

OM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plomb

Honteux McCourt, on a déjà vendu la moitié de l'équipe. C'est avant qu'il fallait ouvrir les yeux ! De gros efforts ont déjà été fait

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