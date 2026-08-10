OM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plomb

On ne sait pas si c'est le début d'un bras de fer, puisqu'à deux ans de la fin de son contrat avec l'OM, mais Pierre-Emile Hobjerg aurait décidé de rester à Marseille. Et c'est pour cela qu'il a refusé de signer à Newcastle, alors qu'il avait donné son accord. Frank McCourt est furieux.

L'OM va devoir trouver une solution

Le journaliste italien, qui a révélé le refus du joueur danois de l'OM de partir à Newcastle, explique que cette décision prise par Pierre-Emile Hojbjerg était définitive. Et pour cause, le milieu de terrain de 31 ans n'a finalement plus vraiment l'intention de quitter l'Olympique de Marseille lors de ce mercato . Pourtant, il s'est montré sensible à l'intérêt de l'AC Milan, puis des Magpies, et avait même demandé à ses dirigeants s'il disposait d'un bon de sortie. Ces derniers lui ont évidemment dit que oui, ils étaient prêts à négocier. Mais en refusant l'offre pourtant très intéressante et en décidant de rester à Marseille, Hojbjerg pose un énorme problème à Stéphane Rjichard.

Ce lundi soir, Foot Mercato affirme même qu'informé de la décision du joueur danois, Frank McCourt aurait piqué un coup de sang. « Pour Frank McCourt, chacun doit désormais prendre ses responsabilités et placer l’avenir de l’OM au-dessus de ses intérêts individuels », aurait indiqué le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille suite à ce revirement de Pierre-Emile Hojbjerg. Et le Bostonien de confirmer que si aucun effort n'était fait, alors l'OM pourrait être en danger.