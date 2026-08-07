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DAZN ne recrutera pas Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva

Liga07 août , 11:00
parClaude Dautel
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Bein Sports ayant perdu les droits de la Liga, tout le monde se demande si le duo DaDa, à savoir Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca pourra rebondir sur une autre chaîne. On connaît une partie de la réponse.
C'est le tremblement de terre médiatique de la semaine, à partir du week-end prochain, le championnat d'Espagne ne sera plus diffusé par Bein Sports, diffuseur historique de la Liga, mais par DAZN et Disney+. Pour de nombreux amateurs de football, c'est aussi et surtout la fin du célèbre duo composé d'Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. L'ancien joueur argentin l'avait confié pendant le Mondial, son avenir sur Bein Sports était incertain, et d'ailleurs sur son profil LinkedIn sa carrière sur la chaîne franco-qatarie s'arrêtait fin juillet. Désormais, nombreux sont ceux qui espèrent que les DaDa seront embauchés par DAZN ou Disney+. Mais, on connaît déjà en partie la réponse, puisque DAZN a fait quelques annonces.

DAZN a choisi un ancien de Canal+

La chaîne sportive anglaise, qui donnera la Liga, mais aussi la Serie A et la Ligue 1, a choisi Eric Huet comme commentateur numéro 1 pour le championnat d'Espagne. Le journaliste, qui s'était fait connaître sur Canal+, où il a commenté le football entre 2007 et 2018, était ensuite passé par RMC, Mediapro et Europe 1 notamment. Et c'est désormais lui qui sera au micro pour les principales affiches de la Liga, sachant que DAZN a promis de faire des commentaires en français pour chacun des matchs, et pas seulement les plus grosses affiches, ce qui est un vrai plus par rapport à Bein Sports. Exit donc la poste DAZN pour Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca.
Sur X (anciennement Twitter), certains pensent que Disney+ pourrait se faire connaître et attirer les amateurs de football espagnol en recrutant Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Mais du côté de chez Mickey, où l'on donnera aussi 100% des matchs de Liga, on n'a pour l'instant fait aucune annonce concernant les commentateurs.
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