TV : Ecran noir en France pour Arsenal-Man City et la Cup

La saison anglaise débute dimanche prochain avec le traditionnel Community Shield qui opposera le champion d'Angleterre, Arsenal, au vainqueur de la Cup, Manchester City. A ce jour, il n'y a aucun diffuseur en France, tout comme pour la Cup.

C'est le traditionnel rendez-vous du mois d'août pour les amateurs du football anglais, et à moins d'une semaine du match, il s'avère que le Community Shield n'a pas de diffuseur en France. Programmé dimanche à 16 heures au Principality Stadium de Cardiff, ce choc opposera pourtant deux clubs prestigieux, Arsenal et Manchester City, lesquels se sont battus jusqu'au bout la saison passée dans la course au titre. Il n'empêche, le compte spécialisé En Pleine Lacurne confirme que pour l'instant, Bein Sports, qui diffusait cette compétition, tout comme la Cup et la Carabao Cup (Coupe de la Ligue), n'a pas les droits pour la saison 2026-2027. Autrement dit, les téléspectateurs français sont, pour l'instant, privés du Arsenal-Man City de dimanche, mais également de la prochaine édition de la Cup.

Que va faire Bein Sports ?