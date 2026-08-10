TV : Ecran noir en France pour Arsenal-Man City et la Cup

TV : Ecran noir en France pour Arsenal-Man City et la Cup

Premier League10 août , 16:30
parClaude Dautel
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La saison anglaise débute dimanche prochain avec le traditionnel Community Shield qui opposera le champion d'Angleterre, Arsenal, au vainqueur de la Cup, Manchester City. A ce jour, il n'y a aucun diffuseur en France, tout comme pour la Cup.
C'est le traditionnel rendez-vous du mois d'août pour les amateurs du football anglais, et à moins d'une semaine du match, il s'avère que le Community Shield n'a pas de diffuseur en France. Programmé dimanche à 16 heures au Principality Stadium de Cardiff, ce choc opposera pourtant deux clubs prestigieux, Arsenal et Manchester City, lesquels se sont battus jusqu'au bout la saison passée dans la course au titre. Il n'empêche, le compte spécialisé En Pleine Lacurne confirme que pour l'instant, Bein Sports, qui diffusait cette compétition, tout comme la Cup et la Carabao Cup (Coupe de la Ligue), n'a pas les droits pour la saison 2026-2027. Autrement dit, les téléspectateurs français sont, pour l'instant, privés du Arsenal-Man City de dimanche, mais également de la prochaine édition de la Cup.

Que va faire Bein Sports ?

Dans un contexte rendu très fluctuant après l'annonce par la Liga que désormais le championnat d'Espagne sera diffusé par DAZN et Disney+, la position de Bein Sports dans ce dossier va être regardée de très près. Si la chaîne sportive franco-qatarie renonce réellement aux droits du Community Shield et de la Cup, on pourra légitimement se demander si Bein Sports ne commence pas à gentiment se retirer du secteur du football des clubs, car même si la chaîne rappelle qu'elle diffuse la Bundesliga et la Ligue 2, il s'agit de contrats en cours. A voir aussi la position de Ligue 1+ qui tente de booster son nombre d'abonnés et pourrait frapper fort en achetant les droits du Community Shield et de la Cup, même si pour cela il va falloir rapidement se bouger pour la chaîne de la LFP. A moins que Canal+, qui donne la Premier League, mette tout le monde d'accord en ajoutant ces droits anglais à son catalogue XXL.

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