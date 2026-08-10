Lloris trahit Nice pour un autre club de Ligue 1

Libre après la fin de son contrat au Havre, Gauthier Lloris a repoussé les avances de l’OGC Nice. Au lieu de retrouver son club formateur, le défenseur central a privilégié l’offre du Stade du Brestois où il s’engagera pour deux saisons.

Alors que l’OGC Nice pensait récupérer un pur produit de sa formation, la piste va finalement aboutir à un échec. Gauthier Lloris ne retrouvera pas le Gym malgré la tentative de son club formateur. En fin de contrat au Havre, le défenseur central de 31 ans a préféré répondre favorablement à l’offre d’un autre pensionnaire de Ligue 1. L’Equipe annonce sa signature imminente au Stade Brestois qui lui a proposé un contrat pour deux saisons. En Bretagne, le petit frère du gardien Hugo Lloris est attendu mardi pour passer sa visite médicale avant la signature de son bail.

Sans doute une déception pour l’OGC Nice qui voit une valeur sûre de notre championnat lui passer sous le nez. Avec 96 matchs de Ligue 1 au compteur, dont 5 sous le maillot des Aiglons, Gauthier Lloris représente un défenseur fiable. Le Stade Brestois va profiter de son expérience au sein d’une charnière diminuée cet été. Suite à la fin de son prêt, Soumaïla Coulibaly a repris la direction de Strasbourg, tandis que le Franco-Ivoirien Junior Diaz a retrouvé Troyes après sa cession temporaire chez les Pirates.

Des doutes à Nice

A noter que le club breton a peut-être profité d’une mésentente en interne du côté niçois. Nos confrères précisent que la piste menant à Gauthier Lloris ne faisait pas l’unanimité au sein de la formation azuréenne. On ignore si l’ancien joueur du Havre avait connaissance de cette réflexion. En tout cas, certains décideurs du Gym ne seront pas forcément mécontents de le voir poser avec le maillot du Stade Brestois mardi.