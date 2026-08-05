France Pierron écarté par L'Equipe, Doku hallucine

En pleine Coupe du monde, la journaliste France Pierron a créé la polémique en raison de ses propos sur Jérémy Doku, qui a quitté le rassemblement de la Belgique pour assister à la naissance de son enfant.

Selon la journaliste de la Chaîne L’Equipe, Jérémy Doku n’avait pas de temps à perdre avec l’accouchement de sa femme et aurait mieux fait de rester concentré sur la Coupe du monde 2026 avec la Belgique, un évènement bien plus important selon elle. Des propos qui ont choqué l’assistance et qui ont poussé la Chaîne L’Equipe à prendre une décision radicale, celle d’écarter pendant plusieurs semaines France Pierron de l’antenne.

« J’ai vu tous les gens parler de ça et la critiquer. Je ne sais pas où elle en est dans son chemin avec Dieu, mais je ne veux pas m'en prendre à elle comme l'ont fait la plupart des gens » a fait savoir l’ancien attaquant du Stade Rennais sur sa chaîne Avec un peu de recul après le Mondial qui a vu la Belgique atteindre les quarts de finale, Jérémy Doku a réagi à cette polémique dont il pouvait à peine croire. Surtout, il défend la journaliste et pense que L’Equipe a été trop sévère avec elle.a fait savoir l’ancien attaquant du Stade Rennais sur sa chaîne YouTube , avant de poursuivre avec un message de paix.