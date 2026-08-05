France Pierron écarté par L'Equipe, Doku hallucine

En pleine Coupe du monde, la journaliste France Pierron a créé la polémique en raison de ses propos sur Jérémy Doku, qui a quitté le rassemblement de la Belgique pour assister à la naissance de son enfant.
Selon la journaliste de la Chaîne L’Equipe, Jérémy Doku
n’avait pas de temps à perdre avec l’accouchement de sa femme et aurait mieux fait de rester concentré sur la Coupe du monde 2026 avec la Belgique, un évènement bien plus important selon elle. Des propos qui ont choqué l’assistance et qui ont poussé la Chaîne L’Equipe à prendre une décision radicale, celle d’écarter pendant plusieurs semaines France Pierron de l’antenne.
Avec un peu de recul après le Mondial qui a vu la Belgique atteindre les quarts de finale, Jérémy Doku a réagi à cette polémique dont il pouvait à peine croire. Surtout, il défend la journaliste et pense que L’Equipe a été trop sévère avec elle. « J’ai vu tous les gens parler de ça et la critiquer. Je ne sais pas où elle en est dans son chemin avec Dieu, mais je ne veux pas m'en prendre à elle comme l'ont fait la plupart des gens »
a fait savoir l’ancien attaquant du Stade Rennais sur sa chaîne YouTube
, avant de poursuivre avec un message de paix.
« Je ne sais pas ce qu’elle a vécu dans sa vie. C'est son opinion. Je n’ai rien contre elle, elle a juste donné son opinion. J’étais toujours malade (au moment de l’accouchement). Je souffrais encore. Le vol n’a pas aidé. Mais j’étais juste heureux d’être là et d’assister à ça, de prendre mon fils Praise dans les bras »
se souvient Jérémy Doku, qui a vécu un Mondial très agité avec la naissance de son fils donc mais avec également une grave infection des poumons. Un Mondial 2026
aux Etats-Unis dont la star de Manchester City se rappellera. France Pierron aussi, mais pas pour les mêmes raisons. La journaliste, qui a été mise à pied mais qui n’a pas été licenciée, retrouvera la présentation de son émission « L’Equipe de Choc » le 24 août prochain.