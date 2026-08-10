OL : Paulo Fonseca révèle son groupe pour Lyon-Sparta

XXL carrément.... je l'aimais bien le petit Cengiz mais de là à parler de transfert XXL....
Est-ce McCourt est au courant de ce qu'il aurait dit ? 😂
Ok le Dingo
"Stéphane Rjichard"... C'est Hollandais ?^^
Honteux McCourt, on a déjà vendu la moitié de l'équipe. C'est avant qu'il fallait ouvrir les yeux ! De gros efforts ont déjà été fait
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🦁 Notre groupe convoqué pour le match retour face au Sparta, demain à 21h au @GroupamaStadium 🔴🔵 #OLSparta