Canal+ et Beinsports unis pour achever la Ligue 1

TV22 nov. , 9:30
parClaude Dautel
Canal+ a réussi à conserver la totalité des matchs des coupes européennes. Mais la chaîne va probablement en vendre une partie à BeIN Sports, car la chaîne sportive franco-qatarie ne veut plus diffuser la Ligue 1.
Le monde des affaires est impitoyable, et celui des droits TV n’y échappe pas. Tandis que le champagne coule à flot du côté de Canal+, qui, contre toute attente, a gardé les droits complets de la Ligue des champions et des autres coupes européennes, BeIN Sports se frotte également les mains. Même si la chaîne dirigée par Yousef Al-Obaidly, PDG de beIN Media Group, a tenté en vain d’acheter un lot de matchs, elle devrait tout de même en récupérer quelques-uns. Selon L’Équipe, Maxime Saada négocie en effet la vente de plusieurs affiches de Ligue des champions — mais pas les plus belles — à BeIN Sports. Pour le patron de Canal+, il s’agit de faire baisser l’addition pour la chaîne cryptée, qui aurait déboursé environ 450 millions d’euros par an jusqu’en 2031 pour conserver ses droits sur les compétitions européennes. Mais au final, c’est la Ligue 1 qui pourrait être la principale victime de cet accord.

Canal+ veut achever la Ligue 1, BeIN Sports est d’accord

Car si BeIN Sports s’intéresse aux coupes d’Europe de football, la chaîne dont le grand patron est Nasser Al-Khelaïfi a désormais l’intention d’imiter Canal+ et de dire adieu à la Ligue 1. Pour l’instant, la chaîne franco-qatarie diffuse un match par journée de championnat, celui du samedi à 17 h — comme Lens-Strasbourg ce week-end — mais elle a décidé unilatéralement de ne plus diffuser la Ligue 1 la saison prochaine. Sacha Nokovitch et Étienne Moatti, les deux spécialistes médias du quotidien sportif, révèlent que BeIN Sports a informé Vincent Labrune et Nicolas de Tavernost qu’elle n’irait pas au-delà de cette saison 2025-2026. Et donc que la LFP devait donc oublier les 78,5 millions d’euros actuellement payés par la chaîne sportive.
Du côté de la Ligue de Football Professionnel, on estime que BeIN Sports n’a pas le droit de rompre le contrat unilatéralement. Les deux parties ont donc rendez-vous le 8 décembre devant le tribunal des affaires économiques de Paris. Depuis le début de la saison, la chaîne franco-qatarie ne paie pas l’intégralité de ce qu’elle doit à la Ligue 1, ce que la LFP conteste. Déterminée à ne plus diffuser le championnat de France sur ses antennes, et à laisser à la chaîne L1 la totalité des rencontres, BeIN Sports tend les bras à Canal+, qui n’attendait évidemment que cela.

Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

