L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
@ reds : Tu répètes ce qui est écrit dans l'article.
Ça peut aussi avoir l’effet inverse on a déjà vu des équipes boosté par un changement de coach
Quelqu’un de simple ça fait du bien!! Il est humble bosse dur et en silence. Malgré sa progression il se la raconte pas et ne se prend pas pour le nouveau guardiola. Humainement il a l’air vraiment top. J’espère qu’il fera une belle carrière.
Y’a pas photo
Par sécurité surement (besoin d'eux sur le banc) ensuite Endrick et Roman Yaremchuk sont arrivés donc Molebé et Rodriguez ont pu partir en prêt
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
