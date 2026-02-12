L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée

22e journée de Ligue 1 :

Vendredi 13 février

19h00 : Stade Rennais - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)

21h05 : AS Monaco - FC Nantes (sur Ligue 1+)

Samedi 14 février

17h00 : Olympique de Marseille - Strasbourg (sur beIN Sports 1)

19h00 : Lille OSC - Stade Brestois (sur Ligue 1+)

21h05 : Paris FC - RC Lens (sur Ligue 1+)

Dimanche 15 février

15h00 : Havre AC - Toulouse FC (sur Ligue 1+)

17h15 : Metz - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 5)

FC Lorient - SCO Angers (sur Ligue 1+ 4)

20h45 : Olympique Lyonnais - OGC Nice (sur Ligue 1+)