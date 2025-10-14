Beinsports refuse de diffuser le 9e match de Ligue 1

La situation s'envenime entre la Ligue 1 et Beinsports. Tandis que la chaîne sportive franco-qatarie ne paie pas la totalité de ses échéances, le dossier du seul match diffusé par Beinsports tourne à l'affaire d'État.

4 et 4 qui font 8. Depuis le début de la saison 2025-2026 de Ligue 1, la chaîne dirigée par Nasser Al-Khelaifi a retiré quatre millions d'euros des deux virements qui devaient être effectués à destination de LFP Média. Une coquette somme quand on connait la situation des 18 clubs de Ligue 1 vis-a-vis des droits TV. Alors, la justice n'ayant probablement pas assez de travail aux yeux des dirigeants de la LFP et de Beinsports, ces derniers ont décidé de croiser le fer face aux juges . De son côté, la chaîne franco-qatarie réclame 29 millions d'euros d'indemnités à la Ligue, tandis que la LFP exige le paiement des 8 millions d'euros que Beinsports lui doit suite au refus de payer la totalité des échéances du mois d'août et d'octobre. Mais le pire est encore à venir.

Beinsports ne fera aucun cadeau à la Ligue 1

que du côté de Beinsports, on a d'ores et déjà décidé que l'on ne diffusera pas le seul match dont la chaîne à l'exclusivité, une décision qui se concrétisera la saison prochaine. Car la chaîne sportive a appris que du côté de la Ligue 1, qui dans un premier temps souhaitait récupérer ce match pour avoir l'exclusivité totale, certains clubs voulaient que le contrat signé avec Beinsports continue dans la mesure où le média doit payer 78,5 millions d'euros par an. Une somme qui permet de s'assurer déjà un petit chèque pour les droits TV quoi qu'il advienne du nombre d'abonnés à la chaîne Ligue 1+. Pour les dirigeants de Beinsports, tout cela est grotesque et il est hors de question de diffuser en 2026-2027 le match de Ligue 1 du samedi après-midi.

Une décision que la Ligue de Football Professionnel a prévu de contester devant la justice, la L1 pensant avoir le droit de son côté. Ce n'est pas l'avis de Beinsports qui attend de savoir ce que vont faire Vincent Labrune et Nicolas de Tavernost avant de mener un autre combat devant la justice pour se débarrasser de ce neuvième match. Le feuilleton des droits TV et des diffuseurs n'est donc pas terminé, le prochain rendez-vous judiciaire étant fixé au 8 décembre prochain. Ce jour-là, le tribunal des affaires économiques de Paris va devoir décider qui doit de l'argent à qui.