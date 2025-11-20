TV : Canal+ a gagné, Maxime Saada sort le champagne

ICONSPORT_263254_0572

Grosse victoire pour Canal+ qui a conservé l’ensemble des droits des Coupes d’Europe à l’issue de l’appel d’offres pour les prochaines années. Jusqu’en 2031, la chaine cryptée est tranquille et son patron s’en est logiquement félicité dès l’officialisation de cet appel d’offre remporté.
« Nous sommes très fiers de renouveler notre partenariat avec l’UEFA jusqu’en 2031, venant conforter notre statut de premier diffuseur mondial des compétitions européennes de football. Pour les 6 prochaines années, CANAL+ continuera ainsi de proposer en exclusivité et en intégralité l’UEFA Champions League, la plus prestigieuse compétition européenne de football, l’UEFA Europa League et l’UEFA Conference League. Nous adressons nos sincères remerciements à l’UEFA et aux équipes de Relevent pour la confiance qu’ils nous témoignent. Cette prolongation illustre notre ambition : offrir à nos abonnés le meilleur du football européen, avec toujours plus de spectacle, d’émotions et d’expertise grâce au savoir-faire unique de la rédaction des sports de CANAL+ », a livré Maxime Saada, qui a accompli sa mission en conservant des droits qui étaient annoncés en grand danger face à l’émergence des géants du web, et aux offres plus globales émises par l’UEFA. 
2
