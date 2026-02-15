ICONSPORT_334429_0088

PSG : Dembélé énerve Luis Enrique, Ligue1+ sonne l’alerte

PSG15 févr. , 18:00
parCorentin Facy
Ousmane Dembélé a pris la parole et a dézingué ses coéquipiers après la défaite du PSG à Rennes vendredi. Une sortie qui déplaît à Luis Enrique, lequel ne supporte pas les polémiques liées à son vestiaire.
Personne ne s’y attendait, mais Ousmane Dembélé a sorti le lance-flammes à la sortie du match perdu par le Paris Saint-Germain sur la pelouse de Rennes vendredi en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. « On doit jouer pour le Paris SG, pas pour soi-même. L’année dernière, c’est ça qui a marché, c’est le collectif. On doit jouer pour l’équipe, pas pour soi-même. On doit retrouver ça » a insisté le Ballon d’Or, tirant à boulets rouges sur certains de ses coéquipiers sans les citer.
Une déclaration qui a évidemment fait du bruit à quatre jours du barrage aller de Ligue des Champions sur la pelouse de l’AS Monaco. La question est maintenant de savoir comment le vestiaire du PSG va prendre ce rappel à l’ordre de son leader offensif. Surtout, la réaction de Luis Enrique sera à surveiller, l’entraîneur parisien détestant ce genre de polémique comme l’a rappelé Giovanni Castaldi au micro de Ligue1+.

Luis Enrique déteste les polémiques

« Ce qui pose problème à Luis Enrique, ce n’est pas forcément le fond parce que je pense qu’il en conviendra et c’est le premier à détester quand quelqu’un sort du cadre. Je rappelle que l’an passé, il avait sorti Ousmane Dembélé du groupe pour un match de Ligue des Champions à Arsenal à cause d’un retard. Le côté strict et exigeant de Luis Enrique, on le connaît. En revanche ce qu’il n’aime pas, ce sont les polémiques inutiles » souligne le journaliste de Ligue1+, pour qui ces propos de Dembélé risquent de fortement agacer Luis Enrique. Et notre confrère de poursuivre.
« Et là, le Ballon d’Or qui dit à ses partenaires ‘arrêtez de penser qu’à vous’, sur l’aspect médiatique, jusqu’au match de Monaco en Ligue des Champions, on ne va parler que de ça. C’est ça que Luis Enrique n’apprécie pas de la part d’un joueur d’expérience comme Dembélé. Après Ousmane, c’est un leader, il a le droit aussi de faire passer un message à ses coéquipiers » a analysé Giovanni Castaldi, pas certain que Luis Enrique apprécie le message publique lancé par Ousmane Dembélé à l’encontre de ses coéquipiers après la défaite à Rennes. L’entraîneur espagnol aurait sans doute préféré que l’ancienne star du Barça règle ses comptes en privé, ce qui aurait évité bien des polémiques et des interprétations de ses déclarations.

