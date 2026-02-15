PSG : Dembélé énerve Luis Enrique, Ligue1+ sonne l’alerte

Alors va dire ca à Liverpool ils ont dépenser 100 milliards pour être 7 ème en PL
Dans ton image, on est plus proche du type qui critique tous les restaurants et leurs plats sans être lui-même un client de l'établissement.. Que du type qui va vérifier sur place si ce qu'il dit est censé 😅
Quand t'achete des joueurs a ce prix tu passer les pools de C1.
Après a Marseille c'est pas tellement une crise ils traverse juste une mauvaise passe , les médias ils en font tout un cinéma quand ca perd ils descendent tout le monde, mais quand ca gagne ils suce tout le monde
De toute façon marseille a force de virer comme ca leurs entraineurs et voir les innombrables crises que vit ce club, ils vont finir par plus trouver personne.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
🚨 Ousmane Dembélé after PSG defeat vs Rennes: “Last season, we put the club, the badge, Paris Saint-Germain first before thinking about ourselves”. “We need to find that again, especially in these kind of matches. We got off to a very poor start in the match”. “We need to show