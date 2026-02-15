ICONSPORT_341118_0034

L1 : A 10 contre 11, Le Havre s'offre Toulouse

Ligue 115 févr. , 17:05
parClaude Dautel
Le Havre a fait un pas de plus vers le maintien en venant à bout de Toulouse ce dimanche (2-1). Malgré une énorme domination, à 11 contre 10, le TFC a enchaîné une deuxième défaite consécutive.
Les amateurs de football ne devaient pas traîner devant le poulet-frites ce dimanche, car dès la deuxième minute, les Havrais se retrouvaient à 10 avec l'expulsion logique de Sangante. Mais cela n'empêchait pas le HAC de finalement prendre les commandes au score, grâce à un but de Soumaré (43e). Mais Toulouse ne s'en laissait pas compter et égalisait par Sidibé dans le temps additionnel de cette première période (1-1, 45e+3).
Dès la reprise, les Normands repassaient devant au score, Soumaré signant un doublé (2-1, 53e). A partir de là, le TFC se ruait à l'assaut du but havrais. Mais Diaw, auteur de parades incroyables, et l'arbitre aidé de la VAR, qui refusait un but à Hidalgo (75e), privaient Toulouse de l'égalisation qui n'aurait pas été volée.
Au classement, Toulouse stagne à la 10e place de Ligue 1, tandis que Le Havre monte à la 13e place avec douze points d'avance sur le barragiste et n'est pas loin d'avoir atteint son objectif de la saison.
