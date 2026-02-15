Lorient - Angers : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Le PSG en danger, Lens a le titre en main

Ils ont aussi la baraka et la LFP derrière eux . Il faut ajouter à tout ça une saison exceptionnellement merdique du PSG avec poisse, fatigue, blessures etc.... Et tout est réunit pour "l'exploit" qui dans le fond n'en est pas un car Lens comme Montpellier et les autres,ne jouent QUE la L1. Et que le rythme pouvait très bien être tenu par les Olympiques s'ils n'étaient pas stupides.