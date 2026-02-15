ICONSPORT_251651_0010 (1)
Lorient, stade du Moustoir

Lorient - Angers : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 1
Hadrien Rivayrand
0
La composition de Lorient : Mvogo - Le Bris, Silva, Talbi, Yongwa, Kouassi - Abergel (cap), Cadiou - Makengo, Dieng, Pagis
La composition de Angers : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Ekomié - Belkebla (c), Van den Boomen - Belkhdim, Mouton, Raolisoa - Koyalipou
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302286832266
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

