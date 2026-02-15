L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

L'annonce de la démission de Medhi Benatia de son poste de directeur du football de l'OM devrait entraîner la fin de la piste qui mène à Habib Beye révèle le quotidien Libération.

que la démission de Medhi Benatia marque probablement la fin de la piste qui envoyait Habib Beye sur le banc de l'OM. Encore en négociations avec le Stade Rennais, qui l'a mis sur la touche cette semaine, l'ancien consultant de Canal+ était le choix du directeur du football de l'Olympique de Marseille. Et Benatia ayant quitté l'OM, alors son poulain ne serait plus du tout en course. Les supporters de l'Olympique de Marseille doivent avoir le coeur bien accroché ce dimanche. Quelques heures après le message de Medhi Benatia annonçant son départ immédiat du club phocéen , c'est le dossier du nouvel entraîneur qui semble connaître un nouvel énorme rebondissement. En effet, Grégory Schneider annonce sur le site du quotidien Libération que la démission de Medhi Benatia marque probablement la fin de la piste qui envoyait Habib Beye sur le banc de l'OM. Encore en négociations avec le Stade Rennais, qui l'a mis sur la touche cette semaine, l'ancien consultant de Canal+ était le choix du directeur du football de l'Olympique de Marseille. Et Benatia ayant quitté l'OM, alors son poulain ne serait plus du tout en course.

Benatia part, Beye ne vient plus

Le journaliste précise que ce dossier du nouvel entraîneur, notamment, a été un sujet engendrant des soucis entre Pablo Longoria et Medhi Benatia. « Le pilotage du remplacement de De Zerbi aura aussi été un point de tension entre les deux hommes, qui se rejettent la responsabilité du choix d’un Habib Beye fraîchement viré du Stade Rennais et qui, de fait, ne devrait désormais plus rejoindre l’OM. Le fait que Benatia, démissionnaire donc, se soit penché sur le sujet peut étonner », fait remarquer Grégory Schneider sur ce sujet. Un coup de tonnerre, même si notre confrère précise que Medhi Benatia négociait avec d'autres entraîneurs.

Habib Beye ne signant pas à l'Olympique de Marseille, alors se pose de nouveau la question du successeur de Roberto De Zerbi. Un choix que Pablo Longoria va devoir assumer tout seul, à moins que, lassé de tout cela, le président de l'OM jette à son tour l'éponge. Frank McCourt, venu ce week-end en France, a visiblement beaucoup de sujets sur son bureau. Tout cela alors que l'OM pourrait se retrouver à cinq points du podium en cas de victoire de l'OL contre Nice.