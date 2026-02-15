habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364
Habib Beye -

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

OM15 févr. , 18:10
parClaude Dautel
5
L'annonce de la démission de Medhi Benatia de son poste de directeur du football de l'OM devrait entraîner la fin de la piste qui mène à Habib Beye révèle le quotidien Libération.
Les supporters de l'Olympique de Marseille doivent avoir le coeur bien accroché ce dimanche. Quelques heures après le message de Medhi Benatia annonçant son départ immédiat du club phocéen, c'est le dossier du nouvel entraîneur qui semble connaître un nouvel énorme rebondissement. En effet, Grégory Schneider annonce sur le site du quotidien Libération que la démission de Medhi Benatia marque probablement la fin de la piste qui envoyait Habib Beye sur le banc de l'OM. Encore en négociations avec le Stade Rennais, qui l'a mis sur la touche cette semaine, l'ancien consultant de Canal+ était le choix du directeur du football de l'Olympique de Marseille. Et Benatia ayant quitté l'OM, alors son poulain ne serait plus du tout en course.

Benatia part, Beye ne vient plus

Le journaliste précise que ce dossier du nouvel entraîneur, notamment, a été un sujet engendrant des soucis entre Pablo Longoria et Medhi Benatia. « Le pilotage du remplacement de De Zerbi aura aussi été un point de tension entre les deux hommes, qui se rejettent la responsabilité du choix d’un Habib Beye fraîchement viré du Stade Rennais et qui, de fait, ne devrait désormais plus rejoindre l’OM. Le fait que Benatia, démissionnaire donc, se soit penché sur le sujet peut étonner », fait remarquer Grégory Schneider sur ce sujet. Un coup de tonnerre, même si notre confrère précise que Medhi Benatia négociait avec d'autres entraîneurs.
Habib Beye ne signant pas à l'Olympique de Marseille, alors se pose de nouveau la question du successeur de Roberto De Zerbi. Un choix que Pablo Longoria va devoir assumer tout seul, à moins que, lassé de tout cela, le président de l'OM jette à son tour l'éponge. Frank McCourt, venu ce week-end en France, a visiblement beaucoup de sujets sur son bureau. Tout cela alors que l'OM pourrait se retrouver à cinq points du podium en cas de victoire de l'OL contre Nice.
5
Derniers commentaires

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Alors va dire ca à Liverpool ils ont dépenser 100 milliards pour être 7 ème en PL

OM : Pierre Ménès habille Beye pour l'hiver

Dans ton image, on est plus proche du type qui critique tous les restaurants et leurs plats sans être lui-même un client de l'établissement.. Que du type qui va vérifier sur place si ce qu'il dit est censé 😅

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Quand t'achete des joueurs a ce prix tu passer les pools de C1.

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Après a Marseille c'est pas tellement une crise ils traverse juste une mauvaise passe , les médias ils en font tout un cinéma quand ca perd ils descendent tout le monde, mais quand ca gagne ils suce tout le monde

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

De toute façon marseille a force de virer comme ca leurs entraineurs et voir les innombrables crises que vit ce club, ils vont finir par plus trouver personne.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

