OM : Pierre Ménès habille Beye pour l'hiver

L’OM s'enfonce dans la crise. Après le départ de Roberto De Zerbi, c'est sans Medhi Benatia, proche d'Habib Beye, que Pablo Longoria va devoir faire signer le nouvel entraîneur. Pierre Ménès n'y croit pas.

L’Olympique de Marseille ne sort pas de sa période de doute. Après une élimination rocambolesque en Ligue des champions, une humiliation lors du Classique, Roberto de Zerbi a quitté le club. Ce samedi, c'est Pancho Abardonado qui a géré l’intérim, mais sans succès. Marseille en est ressorti avec les mêmes maux, mais surtout sans mot avec une nouvelle désillusion. Pablo Longoria doit donc trouver un nouvel entraîneur pour finir la saison. Dans une ambiance très tendue à l’image de la rencontre contre Strasbourg (2-2) ce samedi, le favori pour succéder à Roberto De Zerbi ne fait pas l’unanimité. Pierre Ménès est dans le camp de ceux qui pensent que l'OM se fourvoie en choisissant l'ancien consultant de Canal+.

Habib Beye est un choix qui ne plait pas

Cité depuis plusieurs jours, Habib Beye tient la corde pour devenir le nouveau technicien de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur de l’OM sort d’une expérience mitigée du côté du Stade Rennais. Une expérience qui ne plaide pas en sa faveur au vu du vestiaire breton fissuré lors de son passage. « Habib Beye est pressenti, on entend parler de lui, mais je ne peux pas croire qu’un coach qui a échoué dans sa gestion des cadres à Rennes puisse réussir dans les mêmes missions à Marseille. Mais bon, ça ne me regarde pas. Ce n’est pas moi qui décide. Je ne suis là que pour juger les travaux finis », confie, sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès au sujet de l’arrivée d’Habib Beye. L’ancien journaliste de Canal + ne pense pas que l’ancien entraîneur du Red Star soit une bonne solution pour l’OM. L’ancien international sénégalais arrive au sein de la cité phocéenne avec une énorme pression. Et des résultats seront tout de suite attendus pour remettre Marseille dans le bon sens.