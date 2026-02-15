ICONSPORT_289630_0151 (1)

OM : Pierre Ménès habille Beye pour l'hiver

OM15 févr. , 17:30
parNathan Hanini
4
L’OM s'enfonce dans la crise. Après le départ de Roberto De Zerbi, c'est sans Medhi Benatia, proche d'Habib Beye, que Pablo Longoria va devoir faire signer le nouvel entraîneur. Pierre Ménès n'y croit pas.
L’Olympique de Marseille ne sort pas de sa période de doute. Après une élimination rocambolesque en Ligue des champions, une humiliation lors du Classique, Roberto de Zerbi a quitté le club. Ce samedi, c'est Pancho Abardonado qui a géré l’intérim, mais sans succès. Marseille en est ressorti avec les mêmes maux, mais surtout sans mot avec une nouvelle désillusion. Pablo Longoria doit donc trouver un nouvel entraîneur pour finir la saison. Dans une ambiance très tendue à l’image de la rencontre contre Strasbourg (2-2) ce samedi, le favori pour succéder à Roberto De Zerbi ne fait pas l’unanimité. Pierre Ménès est dans le camp de ceux qui pensent que l'OM se fourvoie en choisissant l'ancien consultant de Canal+.

Lire aussi

OM : Beye et son « copain » Benatia, un journaliste se lâcheOM : Beye et son « copain » Benatia, un journaliste se lâche
OM : Une belle vente tombe à l'eau au mercatoOM : Une belle vente tombe à l'eau au mercato

Habib Beye est un choix qui ne plait pas

Cité depuis plusieurs jours, Habib Beye tient la corde pour devenir le nouveau technicien de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur de l’OM sort d’une expérience mitigée du côté du Stade Rennais. Une expérience qui ne plaide pas en sa faveur au vu du vestiaire breton fissuré lors de son passage. « Habib Beye est pressenti, on entend parler de lui, mais je ne peux pas croire qu’un coach qui a échoué dans sa gestion des cadres à Rennes puisse réussir dans les mêmes missions à Marseille. Mais bon, ça ne me regarde pas. Ce n’est pas moi qui décide. Je ne suis là que pour juger les travaux finis », confie, sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès au sujet de l’arrivée d’Habib Beye. L’ancien journaliste de Canal + ne pense pas que l’ancien entraîneur du Red Star soit une bonne solution pour l’OM. L’ancien international sénégalais arrive au sein de la cité phocéenne avec une énorme pression. Et des résultats seront tout de suite attendus pour remettre Marseille dans le bon sens.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_341683_0065
Ligue 1

L1 : Lorient mate Angers, Auxerre coule Metz

ICONSPORT_311320_0265
OL

L'OL met un coup de règle sur les doigts d'Endrick

habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364
OM

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

ICONSPORT_334429_0088
PSG

PSG : Dembélé énerve Luis Enrique, Ligue1+ sonne l’alerte

Fil Info

15 févr. , 19:09
L1 : Lorient mate Angers, Auxerre coule Metz
15 févr. , 19:00
L'OL met un coup de règle sur les doigts d'Endrick
15 févr. , 18:10
L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !
15 févr. , 18:00
PSG : Dembélé énerve Luis Enrique, Ligue1+ sonne l’alerte
15 févr. , 17:06
L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée
15 févr. , 17:05
L1 : A 10 contre 11, Le Havre s'offre Toulouse
15 févr. , 16:30
Liga : Le Barça mise 180ME pour trois coups de folie
15 févr. , 16:29
Lorient - Angers : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Alors va dire ca à Liverpool ils ont dépenser 100 milliards pour être 7 ème en PL

OM : Pierre Ménès habille Beye pour l'hiver

Dans ton image, on est plus proche du type qui critique tous les restaurants et leurs plats sans être lui-même un client de l'établissement.. Que du type qui va vérifier sur place si ce qu'il dit est censé 😅

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Quand t'achete des joueurs a ce prix tu passer les pools de C1.

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Après a Marseille c'est pas tellement une crise ils traverse juste une mauvaise passe , les médias ils en font tout un cinéma quand ca perd ils descendent tout le monde, mais quand ca gagne ils suce tout le monde

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

De toute façon marseille a force de virer comme ca leurs entraineurs et voir les innombrables crises que vit ce club, ils vont finir par plus trouver personne.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading