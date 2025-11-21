TV : Canal+ a empêché Paramount d’élever son offre

Pour la prochaine période (2027-2031), Canal+ va conserver les droits TV des trois compétitions européennes de clubs. La chaîne cryptée s’est retrouvée en concurrence avec Paramount+. Mais un accord entre les deux parties a limité la marge de manœuvre de la plateforme américaine.

On a joué les prolongations et… la Champions League reste sur Canal+ jusqu’en 2031. 100% des compétitions européennes. On a tout renouvelé. Oui tout, a confirmé le patron du diffuseur Maxime Saada sur le réseau social X. On ne sait pas encore qui va gagner la Ligue des Champions, mais on sait déjà où on va la regarder #lemeilleurdufootestsurCanal. » Une fois de plus, Canal+ a tout raflé. La chaîne cryptée a transmis la meilleure offre à l’UEFA et conservera les droits TV de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. «, a confirmé le patron du diffuseur Maxime Saada sur le réseau social X.. »

Ce n’était pourtant pas la tendance évoquée ces derniers jours. Avant l’annonce des résultats, Canal+ était annoncé pessimiste quant à la possibilité de garder tous les droits TV européens. La chaîne dirigée par Maxime Saada s’attendait plutôt à perdre une partie des lots. En cause, l’arrivée de nouveaux concurrents puissants. Des rumeurs parlaient notamment de l’apparition de Netflix, Apple ou encore YouTube. Mais aucun d’entre eux n’a posé problème à Canal+. C’est finalement Paramount+ qui a représenté une sérieuse menace jusqu’au bout.

Alors comment l’ancien diffuseur historique de la Ligue 1 a-t-il résisté à l’assaut d’un tel concurrent ? D’après les explications récoltées par L’Equipe, l’obstacle pour Paramount+ vient de son accord de distribution avec Canal+. Sa chaîne étant retransmise via le média français, la plateforme américaine, en cas d’acquisition de droits européens, aurait été contrainte de créer et d’investir sur un nouveau canal non disponible pour les abonnés de Canal+. Paramount+ n'a donc pas pu proposer suffisamment à l’UEFA.