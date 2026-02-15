OL : Suivi par Lyon, il envoie son CV

Après un mercato estival peu onéreux à cause d’une situation financière difficile, l’Olympique Lyonnais est en train de réussir son pari. Le club rhodanien est en lice pour une qualification en Ligue des champions. L’été 2026 risque d’être agité et un joueur reste dans le viseur du septuple champion de France.

L’Olympique Lyonnais poursuit sa route dans cet exercice 2025/2026. Le club rhodanien est invaincu depuis 12 rencontres toutes compétitions confondues. Encore en lice en Europa League et en Coupe de France, l’OL est également dans la course à une qualification pour la Ligue des champions en championnat. Une qualification qui est la bienvenue sur le plan financier. Dans cette optique, les Gones anticipent le mercato estival et cherchent du renfort sur le front offensif. Le journaliste Ekrem Konur a dévoilé cette semaine que l’ OL suit la piste Geny Catamo.

Catamo est ouvert à un départ

L’international mozambicain (42 sélections, 15 buts) est l’un des ailiers courtisés en Europe. À 25 ans, le joueur du Sporting voit sa cote grimper en flèche. La concurrence sur le dossier reste élevée. Des clubs russes et saoudiens suivent le natif de Maputo. C’est également le cas de Naples. Toujours selon Ekrem Konur, le joueur est évalué entre 20 et 30 millions d’euros, mais il bénéficie d’une clause à 60 millions d’euros.

Cet hiver, ni le Sporting, ni le joueur n’a souhaité bouger. Cependant, le média Transfer Feed révèle que les portes vont s’ouvrir cet été. « Les deux parties sont désormais réceptives à un transfert cet été. Le contrat de Catamo a été automatiquement prolongé jusqu'en 2029, ce qui a doublé son salaire tout en maintenant sa clause libératoire de 60 millions d'euros, » explique le média britannique. Cela représente un coût important pour l’OL qui n’est pas encore totalement sorti de la crise financière créée par John Textor. Mais le jeune Geny Catamo reste dans les tuyaux pour l’été prochain.