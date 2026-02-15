ICONSPORT_321333_0002

OL : Suivi par Lyon, il envoie son CV

parNathan Hanini
Après un mercato estival peu onéreux à cause d’une situation financière difficile, l’Olympique Lyonnais est en train de réussir son pari. Le club rhodanien est en lice pour une qualification en Ligue des champions. L’été 2026 risque d’être agité et un joueur reste dans le viseur du septuple champion de France.
L’Olympique Lyonnais poursuit sa route dans cet exercice 2025/2026. Le club rhodanien est invaincu depuis 12 rencontres toutes compétitions confondues. Encore en lice en Europa League et en Coupe de France, l’OL est également dans la course à une qualification pour la Ligue des champions en championnat. Une qualification qui est la bienvenue sur le plan financier. Dans cette optique, les Gones anticipent le mercato estival et cherchent du renfort sur le front offensif. Le journaliste Ekrem Konur a dévoilé cette semaine que l’OL suit la piste Geny Catamo.

Catamo est ouvert à un départ

L’international mozambicain (42 sélections, 15 buts) est l’un des ailiers courtisés en Europe. À 25 ans, le joueur du Sporting voit sa cote grimper en flèche. La concurrence sur le dossier reste élevée. Des clubs russes et saoudiens suivent le natif de Maputo. C’est également le cas de Naples. Toujours selon Ekrem Konur, le joueur est évalué entre 20 et 30 millions d’euros, mais il bénéficie d’une clause à 60 millions d’euros.
Cet hiver, ni le Sporting, ni le joueur n’a souhaité bouger. Cependant, le média Transfer Feed révèle que les portes vont s’ouvrir cet été. « Les deux parties sont désormais réceptives à un transfert cet été. Le contrat de Catamo a été automatiquement prolongé jusqu'en 2029, ce qui a doublé son salaire tout en maintenant sa clause libératoire de 60 millions d'euros, » explique le média britannique. Cela représente un coût important pour l’OL qui n’est pas encore totalement sorti de la crise financière créée par John Textor. Mais le jeune Geny Catamo reste dans les tuyaux pour l’été prochain.

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Ares va pas faire cadeau de 250 M , un crédit ca se rembourse tu peux dire merci à textor

« Il règle beaucoup de situations » : L'OL a trouvé son patron

Il a aussi acheté Mangala, orban, sarr... Pr Mangala on verra mais les autres.. Sans parler des transferts fantômes avec botafogo, ou de l'affacturage... Et vendu tt ce qui nous donnait, ou allait nous donner des bénéfices, comme OL arena, les féminines, OL reign Il n'y a pas un univers où je le remercie, personnellement

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

N oublie pas que ares doivent récupérer 250 M , il faut vendre ou alors ares prend le contrôle des finances du club pour mieux récupérer leur argent, Ares ne vont pas s asseoir sur les 250 M

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Ares attends bien autre chose qu'un simple transfert de Fofana ou Morton t'inquiètes pas pour l'OL et reste focus sur ton club qui a bien plus grave à gérer

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

mdr toujours la à faire une fixette sur Ares le comptable de Foutre01 !

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

