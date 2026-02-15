ICONSPORT_275433_0027

OM : Insulté après avoir lâché 640 ME, McCourt hallucine

OM15 févr. , 16:00
parCorentin Facy
5
Présent au Vélodrome pour assister au match nul de l’OM contre Strasbourg ce samedi (2-2), Frank McCourt n’a certainement pas passé un bon moment. Notamment en raison des manifestations en tribunes.
L’Olympique de Marseille traverse une sérieuse période de turbulences. Roberto De Zerbi a quitté le navire en début de semaine, imité ce dimanche par Medhi Benatia et l’accueil réservé aux joueurs pour le match contre Strasbourg ce samedi a été glacial avec des virages déserts pendant le premier quart d’heure. De nombreuses banderoles ont par ailleurs été déployées dans les travées du Vélodrome et personne n’a été épargné. Le binôme Longoria - McCourt en a notamment pris pour son grade, ce qui n’a pas échappé aux deux hommes, présents au côté de Medhi Benatia en tribune présidentielle.
Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille a certainement peu apprécié le spectacle en tribunes, constatant que certains Ultras demandaient son départ. Un sentiment d’injustice pour le natif de Boston qui a énormément investi dans le club phocéen comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour.
« Le propriétaire du club a quitté le stade à 21 h 25, sans un mot, escorté par son garde du corps et par Maxime Quinart, directeur de cabinet du président Pablo Longoria » souligne le quotidien national avant de poursuivre au sujet d’un Frank McCourt désemparé de constater qu’il était pris pour cible par les supporters de l’OM.
« Il était arrivé au stade au dernier moment, sans aréopage pour accompagner Longoria, le visage fermé. McCourt a déjà connu des périodes de contestation majeure, notamment autour d'un OM-Lille (1-2) sulfureux le 25 janvier 2019. Samedi, après 640 millions d'euros investis, ou engloutis, c'est selon, en une décennie, il a fait partie des cibles principales du Vélodrome » ajoute L'Equipe. De quoi provoquer de multiples réactions de supporters et d’observateurs sur les réseaux sociaux, qui ne comprennent pas pourquoi Frank McCourt est pris pour cible à l’OM alors qu’il ne semble pas être le fautif principal de la crise à Marseille sur les derniers mois.
Au contraire, l’homme d’affaires américain a mis de gros moyens financiers à la disposition de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, autorisant de lourds investissements avec les transferts de Greenwood, Hojbjerg, Paixao ou encore Aguerd. Pour l’Américain, voir le Vélodrome se retourner contre lui après avoir investi autant d’argent dans le club pourrait être la goutte de trop. Sa réaction lors des prochains jours sera à surveiller de (très) près.

Derniers commentaires

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

Le raton quitte le navire 😂 à qui le tour ? Tonton Pablo escobar ? Johnny McCroûte ?

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

c'est pas l'ol qui doit l'argent mais eagle holding

Le PSG en danger, Lens a le titre en main

Le futur.....comme les 3 autres sui ont fini par disparaitre dès la saison suivante ? Il faut modérer un peu, ce serait magnifique pour eux et ils joueraient la Ldc l'an prochain mais faut pas se leurrer, un club avec ces petits moyens ne gardera aucun de ses joueurs principaux, n'attirera aucun grand joueur et ne réitérerons pas la moitié de leurs perfs l'an prochain.

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

c'est le club a eviter ... ils achetent tout le monde eux

Le PSG en danger, Lens a le titre en main

Ils ont aussi la baraka et la LFP derrière eux . Il faut ajouter à tout ça une saison exceptionnellement merdique du PSG avec poisse, fatigue, blessures etc.... Et tout est réunit pour "l'exploit" qui dans le fond n'en est pas un car Lens comme Montpellier et les autres,ne jouent QUE la L1. Et que le rythme pouvait très bien être tenu par les Olympiques s'ils n'étaient pas stupides.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302286832266
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

