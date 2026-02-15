OM : Insulté après avoir lâché 640 ME, McCourt hallucine

Présent au Vélodrome pour assister au match nul de l’OM contre Strasbourg ce samedi (2-2), Frank McCourt n’a certainement pas passé un bon moment. Notamment en raison des manifestations en tribunes.

L’Olympique de Marseille traverse une sérieuse période de turbulences. Roberto De Zerbi a quitté le navire en début de semaine, imité ce dimanche par Medhi Benatia et l’accueil réservé aux joueurs pour le match contre Strasbourg ce samedi a été glacial avec des virages déserts pendant le premier quart d’heure. De nombreuses banderoles ont par ailleurs été déployées dans les travées du Vélodrome et personne n’a été épargné. Le binôme Longoria - McCourt en a notamment pris pour son grade, ce qui n’a pas échappé aux deux hommes, présents au côté de Medhi Benatia en tribune présidentielle.

Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille a certainement peu apprécié le spectacle en tribunes, constatant que certains Ultras demandaient son départ. Un sentiment d’injustice pour le natif de Boston qui a énormément investi dans le club phocéen comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour.

« Le propriétaire du club a quitté le stade à 21 h 25, sans un mot, escorté par son garde du corps et par Maxime Quinart, directeur de cabinet du président Pablo Longoria » souligne le quotidien national avant de poursuivre au sujet d’un Frank McCourt désemparé de constater qu’il était pris pour cible par les supporters de l’OM.

« Il était arrivé au stade au dernier moment, sans aréopage pour accompagner Longoria, le visage fermé. McCourt a déjà connu des périodes de contestation majeure, notamment autour d'un OM-Lille (1-2) sulfureux le 25 janvier 2019. Samedi, après 640 millions d'euros investis, ou engloutis, c'est selon, en une décennie, il a fait partie des cibles principales du Vélodrome » ajoute L'Equipe. De quoi provoquer de multiples réactions de supporters et d'observateurs sur les réseaux sociaux, qui ne comprennent pas pourquoi Frank McCourt est pris pour cible à l'OM alors qu'il ne semble pas être le fautif principal de la crise à Marseille sur les derniers mois.

Au contraire, l’homme d’affaires américain a mis de gros moyens financiers à la disposition de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, autorisant de lourds investissements avec les transferts de Greenwood, Hojbjerg, Paixao ou encore Aguerd. Pour l’Américain, voir le Vélodrome se retourner contre lui après avoir investi autant d’argent dans le club pourrait être la goutte de trop. Sa réaction lors des prochains jours sera à surveiller de (très) près.