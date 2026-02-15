OM : Insulté après avoir lâché 640 ME, McCourt hallucine

Le raton quitte le navire 😂 à qui le tour ? Tonton Pablo escobar ? Johnny McCroûte ?
c'est pas l'ol qui doit l'argent mais eagle holding
Le futur.....comme les 3 autres sui ont fini par disparaitre dès la saison suivante ? Il faut modérer un peu, ce serait magnifique pour eux et ils joueraient la Ldc l'an prochain mais faut pas se leurrer, un club avec ces petits moyens ne gardera aucun de ses joueurs principaux, n'attirera aucun grand joueur et ne réitérerons pas la moitié de leurs perfs l'an prochain.
c'est le club a eviter ... ils achetent tout le monde eux
Ils ont aussi la baraka et la LFP derrière eux . Il faut ajouter à tout ça une saison exceptionnellement merdique du PSG avec poisse, fatigue, blessures etc.... Et tout est réunit pour "l'exploit" qui dans le fond n'en est pas un car Lens comme Montpellier et les autres,ne jouent QUE la L1. Et que le rythme pouvait très bien être tenu par les Olympiques s'ils n'étaient pas stupides.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
Par contre on peut tout critiquer mais la banderole sur McCourt dans le contexte actuel, c'est quand même mal placé. Heureusement qu'on a un actionnaire avec des reins aussi solides.