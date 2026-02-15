Liga : Le Barça mise 180ME pour trois coups de folie

En proie à des soucis économiques depuis quelques saisons, le FC Barcelone rêve de redevenir un acteur majeur sur le marché des transferts. Selon la presse espagnole, le club catalan pourrait investir une grosse somme l’été prochain.

Cet été sur le mercato estival, le FC Barcelone a dépensé 27,5 millions d’euros. Une faible somme comparée aux autres cadors européens, mais expliquée par les difficultés financières traversées par le club catalan. Cependant, cet été, le champion d’Espagne en titre veut changer son fusil d’épaule et se renforcer avec de grandes ambitions. Selon le média catalan Carpetas Blaugranas , la formation d’Hansi Flick est prête à casser son portefeuille pour se renforcer avec trois éléments.

Le FC Barcelone rêve d’investir 180 millions d’euros

Toujours selon le média catalan, Barcelone envisage de lever l’option d’achat de Marcus Rashford. Les performances de l’Anglais sont vues d’un bon œil du côté du Camp Nou. Pour rappel, le joueur de Manchester United est prêté par les Red Devils avec une option d’achat fixée à 30 millions d’euros. Le deuxième choix pour renforcer le secteur offensif se porte sur Julian Alvarez. Le club catalan lorgne sur l’Argentin depuis quelques saisons. Le FC Barcelone pense trouver un accord avec l’Atlético Madrid aux alentours « de 80 à 90 millions d'euros ».

Cependant, une vente importante est nécessaire pour un transfert d’une telle somme. Enfin, le champion d’Espagne pense à Alessandro Bastoni. Le roc italien de l’Inter Milan s’impose comme l’un des meilleurs défenseurs en Europe. En contrat jusqu’en 2028, l’Italien est évalué à 80 millions d’euros. Pour accomplir ses rêves de transferts, le FC Barcelone doit dans un premier temps convaincre l’organisme en charge du fair-play financier. « Le Barça est convaincu de pouvoir l'atteindre avant l'ouverture du marché estival, ce qui lui permettrait de dépenser autant qu'il encaisse, » précise le média Carpetas Blaugranas. Rendez-vous donc l’été prochain.