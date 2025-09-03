TV ‍: BeInSports déclare la guerre à la LFP et réclame 29ME

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le torchon brûle entre la LFP et BeInSports. La chaîne qui diffuse un match de Ligue 1 par journée réclame 29 millions d’euros à LFP Media en raison des restrictions de diffusion qui lui sont imposées.

Diffuseur du match du samedi à 17 heures depuis la saison dernière, BeInSports partage l’affiche avec Ligue1+ depuis août dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la chaîne qatari n’est pas du tout satisfaite de cette cohabitation pour le moment. En cause, un certain nombre de restrictions qui sont imposées à BeInSports sur le choix des affiches à diffuser. Pour rappel, BeIn ne peut pas diffuser deux fois de suite un même club, et n’a pas le droit de diffuser plus de huit fois la même équipe dans la saison. Des contraintes qui posent un sérieux problème au diffuseur, qui n’a réglé que 14 millions d’euros sur 18 millions d’euros prévus en août dernier et qui a assigné LFP Media devant le tribunal des activités économiques de Paris.

A en croire les informations du journal L’Equipe, BeInSports a haussé le ton ces dernières semaines au point de réclamer 29 millions d’euros d’indemnités à LFP Media. La chaîne considère qu’elle a été forcée d’accepter ces contraintes de diffusion la saison dernière afin d’être complémentaire de l’offre de DAZN. Mais BeInSports estime que ces contraintes n’ont plus lieu d’être puisque la plateforme anglaise s’est retirée de la diffusion de la Ligue 1 à l’issue de la saison 2024-2025. Etienne Moatti précise que LFP Media a également assigné BeInSports devant le même tribunal afin d’obtenir le paiement de l’intégralité de son échéance du mois d’août.

Le conflit s'enlise entre la LFP et BeInSports

Des négociations ont également été menées par Nicolas de Tavernost avec les dirigeants de BeInSports pour tenter de faire la paix. Le patron de LFP Media a notamment proposé à la chaîne qatari un assouplissement des restrictions, avec l’autorisation de diffuser un même club deux fois de suite, et de monter à dix le plafond du nombre de matchs diffusés pour un club dans la saison. Des conditions refusées par BeInSports. « Si le fil n'est pas renoué d'ici la fin novembre, le tribunal sera chargé de trancher » conclut le quotidien national, pour qui les dirigeants des deux entités ont encore quelques semaines pour tenter de se mettre d’accord avant que la justice ne s’occupe de tout ça.