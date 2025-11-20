ICONSPORT_261406_1740

Droits TV : Canal+ met KO les géants du web et garde tout !

20 nov.
Guillaume Conte
0
Canal+ a résisté aux géants du web pour conserver l’intégralité des Coupes d’Europe entre 2027 et 2031, annonce L’Equipe ce jeudi.
Enorme coup de fouce de la part de Canal+, qui a réussi à conserver l’intégralité des droits pour la retransmission des Coupes d’Europe (Ligue des Champions, Europa League et Conférence League) pour le prochain cycle, de 2027 à 2031. Le deuxième tour de cet appel d’offre réalisé par l’UEFA et ouvert aux géants du web, de Netflix à Paramount en passant par Disney, Amazon ou Google, n’a pas permis de bouleverser la programmation déjà en vigueur en France.
Impossible pour le moment de savoir combien Canal+ a mis précisément sur la table pour garder ces droits malgré la menace des géants du web. Seule certitude, la chaine cryptée a réussi son pari, et en raison de l’argent injecté, ne se tournera pas vers la Ligue 1 comme cela avait pu être pressenti en cas d’échec dans cette appel d’offres.
L’Equipe estime que le prix payé par Canal+ pourrait même être intérieur à celui en vigueur actuellement, à savoir moins de 480 millions d’euros par an. Mais la nouveauté est que Canal+ pourrait bien ne plus avoir l’exclusivité de ces droits, qui pourraient être disponibles en France comme en Europe sur Paramount, ou bien par le biais de BeIn Sports pour une partie des rencontres. Rien encore de bien défini, mais la chaine cryptée n’a pas beaucoup de souci à se faire, elle gardera les gros matchs et ceux concernant les clubs français, et ne devrait pas perdre au change par rapport à ses audiences excellente de ces derniers mois dans cette épreuve.
0
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

