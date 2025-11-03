Canal+ de retour en Ligue 1 : « La rumeur commence à courir »

La chaîne Ligue 1+ est une franche réussite, mais cela ne suffit à pas donner d'énormes moyens financiers aux 18 clubs du championnat de France. Mais l'ombre de Canal+ rôde de plus en plus.

Nicolas de Tavernost n'a plus communiqué depuis des semaines sur le nombre d'abonnés à la chaîne Ligue 1+, mais on sait que mercredi dernier, les deux multiplex de L1 ont été suivis par en moyenne par 807.000 téléspectateurs, soit 4,7 % de part d'audience . Un gros score pour la chaîne de la Ligue de Football Professionnel. Cependant, d'une manière ou d'une autre, à savoir comme diffuseur de la chaîne ou comme détenteur d'une partie des droits, il est de l'intérêt de tous que le groupe Canal+ revienne à la table des négociations. Au moment où l'UEFA a relancé les droits de la Ligue des champions, avec le risque très sérieux que C+ perde son exclusivité totale sur la compétition, il ne serait pas dingue que Maxime Saada soit finalement plus enclin à faire revenir la Ligue 1 sur ses chaînes. Cet été, Canal+ avait été proche de trouver un accord de distribution avec Ligue 1+, mais l'opération avait capoté au dernier moment alors que techniquement tout était prêt.

Canal+ se penche sur la Ligue 1

Mais ce lundi, Pierre Ménès, ancien consultant du Canal Football Club, affirme que des rumeurs circulent de plus en plus intensément au sujet d'un retour de Canal+ en Ligue 1. Interrogé sur les audiences compliquées du CFC (185.000 téléspectateurs et 0,9% de part d'audience le 1er novembre), Ménès a lâché une petite phrase qui n'est pas anodine. « Si dans les mois qui arrivent, Canal+ venait à reprendre position sur la Ligue 1, comme la rumeur commence à courir parce qu’il est très probable que Canal perde assez lourd sur les droits européens, alors peut-être retrouverait-on un Canal Football Club avec des grosses audiences. Sinon, il n’y a quasiment aucun intérêt à garder cette émission », a lancé l'ancien consultant de Canal+.

Rappelons cependant que Canal+ a encore l'exclusivité sur les coupes européennes jusqu'à la fin de la saison 2026-2027 et qu'il n'y a donc aucune urgence à obtenir les droits de la Ligue 1. Cependant, la chaîne du groupe Bolloré peut être tentée de diffuser la Ligue 1 dans ses offres très rapidement, avant d'acquérir une partie des droits la saison prochaine ou celle d'après. Qui vivra verra.