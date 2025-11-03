ICONSPORT_174767_0045
Canal+ de retour en Ligue 1 : « La rumeur commence à courir »

TV03 nov. , 19:30
parClaude Dautel
1
La chaîne Ligue 1+ est une franche réussite, mais cela ne suffit à pas donner d'énormes moyens financiers aux 18 clubs du championnat de France. Mais l'ombre de Canal+ rôde de plus en plus.
Nicolas de Tavernost n'a plus communiqué depuis des semaines sur le nombre d'abonnés à la chaîne Ligue 1+, mais on sait que mercredi dernier, les deux multiplex de L1 ont été suivis par en moyenne par 807.000 téléspectateurs, soit 4,7 % de part d'audience. Un gros score pour la chaîne de la Ligue de Football Professionnel. Cependant, d'une manière ou d'une autre, à savoir comme diffuseur de la chaîne ou comme détenteur d'une partie des droits, il est de l'intérêt de tous que le groupe Canal+ revienne à la table des négociations. Au moment où l'UEFA a relancé les droits de la Ligue des champions, avec le risque très sérieux que C+ perde son exclusivité totale sur la compétition, il ne serait pas dingue que Maxime Saada soit finalement plus enclin à faire revenir la Ligue 1 sur ses chaînes. Cet été, Canal+ avait été proche de trouver un accord de distribution avec Ligue 1+, mais l'opération avait capoté au dernier moment alors que techniquement tout était prêt.

Canal+ se penche sur la Ligue 1

Mais ce lundi, Pierre Ménès, ancien consultant du Canal Football Club, affirme que des rumeurs circulent de plus en plus intensément au sujet d'un retour de Canal+ en Ligue 1. Interrogé sur les audiences compliquées du CFC (185.000 téléspectateurs et 0,9% de part d'audience le 1er novembre), Ménès a lâché une petite phrase qui n'est pas anodine. « Si dans les mois qui arrivent, Canal+ venait à reprendre position sur la Ligue 1, comme la rumeur commence à courir parce qu’il est très probable que Canal perde assez lourd sur les droits européens, alors peut-être retrouverait-on un Canal Football Club avec des grosses audiences. Sinon, il n’y a quasiment aucun intérêt à garder cette émission », a lancé l'ancien consultant de Canal+.

Rappelons cependant que Canal+ a encore l'exclusivité sur les coupes européennes jusqu'à la fin de la saison 2026-2027 et qu'il n'y a donc aucune urgence à obtenir les droits de la Ligue 1. Cependant, la chaîne du groupe Bolloré peut être tentée de diffuser la Ligue 1 dans ses offres très rapidement, avant d'acquérir une partie des droits la saison prochaine ou celle d'après. Qui vivra verra.
1
Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Pitié pas ce genre de personnage en EDF ,il est cramé et a une mentalité merdique en plus d'être fragile.

Canal+ de retour en Ligue 1 : « La rumeur commence à courir »

J espere juste qu'on va finir par avoir toutes la l1 au meme endroit que ca arrete de nous couter 2 bras .. et surtout pas garder votre l1 sur amazon c'est stable fiable et ca se regarde de partout

OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer

Mais grave on dirait que c est le premier joueur qui essaye de gagner du temps et de casser le rythme d un match. Et après on va dire qu on est parano!

« Allo Endrick, c’est Paulo Fonseca » : L'OL a contacté le prodige brésilien

Sinon au lieu de faire 30 articles par jours vous attendez d'avoir des rumeurs sur et verifiées comme ca vous eviter de dire tout et son contraire toutes les 2h

OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer

Et ben encore un article... c'est le 4e je crois (leur quota xd)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

