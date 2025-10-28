canal devient psg tv aulas est choque mathoux 1 393615

TV : Le Canal Football Club en danger de mort

TV28 oct. , 9:30
parClaude Dautel
4
Depuis que Canal+ n'a plus les droits de la Ligue 1, les audiences de ce qui était son émission phare, la CFC, sont en chute libre. Mais là, on touche presque le fond. 
C'est une autre époque, mais en décembre 2009, le Canal Football Club avait atteint un record avec 2 millions de téléspectateurs. Un score qui n'est évidemment pas envisageable dans la mesure où Canal+ privilégie le Top 14 à la Ligue 1 le dimanche. Mais, en faisant venir Bertrand Latour et Margot Dumont, la chaine cryptée, qui diffuse le CFC en clair, espérait relancer un peu la machine, même si les deux journalistes sont également présents sur les émissions consacrées à la Ligue des champions. Mais ce dimanche, le Canal Football Club est passé sous la barre des 1% de part d'audience et forcément cela fait très mal pour une émission qui dans le passé faisait la pluie et le beau temps. Plus précisément, l'émission de ce dimanche a réuni 171.000 téléspectateurs entre 19h30 et 20h20. Un score historiquement bas pour ce qui a longtemps été un des fleurons de la chaîne.

Téléfoot pulvérise le Canal Football Club

Juste par comparaison, dimanche matin, Téléfoot était suivi par 748.000 téléspectateurs, soit 12,9% de part d'audience. A noter aussi que le Canal Rugby Club, qui suivait le CFC, a vu réapparaître près de 100.000 téléspectateurs avec 260.000 fans du ballon d'ovale. Et à partir de 21 heures, ils étaient 1,75 million à suivre le grand prix de Formule 1 diffusé sur Canal+ Sport 360 et Cstar. Les temps sont donc durs pour le Canal Football Club, et forcément Pierre Ménès, ancien consultant de la chaîne du groupe Bolloré a évoqué le sujet sur X (anciennement Twitter). « Plus de L1 plus de TNT. Ça fait beaucoup, a lancé l’ancien membre du Canal Football Club, qui n’a pas voulu tirer la couverture à lui et affirme que cette chute libre de l’émission ne le réjouit pas plus que cela. Ho non parce que ça n’évoque plus rien pour moi. » Reste que Canal+ ne se préoccupe pas réellement des audiences pour ses émissions en clair, et que la chaîne fait des très gros scores avec les matchs de l'OM et du PSG en Ligue des champions, tout comme les émissions qui vont autour. Mais avec de telles audiences, cela pourrait quand même se tendre pour Hervé Mathoux et son équipe.
Loading