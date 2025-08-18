TV ‍: Ligue 1+ attire une audience historique ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ce week-end avait lieu la grande reprise de la Ligue 1 sur les antennes de Ligue 1+. Le nouveau média de la LFP était attendu au tournant mais aura fait très bonne figure.

Ligue 1+ vivait ses grands débuts ce week-end pour le lancement du championnat de France. Forcément, les fans et observateurs de football français étaient curieux de savoir ce qui leur serait proposé. Surtout que pour séduire les téléspectateurs, Ligue 1+ propose pour le moment des prix alléchants, avec notamment un prix fixé à 9,99 euros par mois pendant trois mois, puis un abonnement de 14,99 euros par mois pendant un an. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde joue le jeu puisque Ligue 1+ vient de réaliser un départ canon et largement supérieur aux attentes des dirigeants de la Ligue de Football Professionnels et des 18 clubs de l'élite.

Un départ canon qui a de quoi rassurer ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L1+ (@ligue1plus)

Comme rapporté ce lundi par Le Parisien, le nouveau média compte déjà 600.000 abonnés en une semaine. Beaucoup de téléspectateurs ont donc été séduits, avec d'ailleurs la diffusion gratuite de Nantes-PSG dimanche soir. 400.000 personnes étaient de la partie pour ce premier match des champions d'Europe en déplacement à la Beaujoire. Ligue 1+ voulait marquer le coup pour « que les téléspectateurs prennent goût au programme » selon les dires de Nicolas de Tavernost, le président de LFP Media. De très bon augure pour la suite des opérations et certainement de quoi rassurer les acteurs du jeu. La saison passée, DAZN avait eu beaucoup de mal à séduire, avec environ 700 000 abonnés en toute fin de saison. Ligue 1+ prévoit encore de nouveaux abonnements très prochainement et ne renonce pas à un accord avec Canal+ comme NDT le précise ce lundi dans L'Equipe.

Le média de la Ligue de Football Professionnel s'est fixé un objectif à atteindre d'1 million d'abonnés au terme de la saison 2025-2026. On est déjà plus très loin de cette barre même si le combat est encore très loin d'être gagné pour le moment. Selon L'Equipe, l'autre diffuseur du championnat, beIN Sports, « conteste les restrictions imposées par contrat aux choix de matchs pour son affiche du samedi ». L'intégralité de la somme due à la LFP n'a pas été encore payée, mais là aussi Nicolas de Tavernost pense qu'un accord sera trouvé rapidement et bien avant que Ligue 1+ reprenne la main sur ce match dans un an. A ce moment-là, la chaîne aura alors l'exclusivité de la Ligue 1 et sera encore plus incontournable pour les amateurs de foot, surtout à ce prix.