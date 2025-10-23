Canal+ et l’UEFA négocient, l’OL et le LOSC sauvés ?

Les matchs de l'OL et du LOSC contre Berne sont en danger de non-diffusion en France. Canal+ s'active pour trouver une solution même si c'est encore loin d'être gagné.

Voir un match d’une équipe française en Coupe d’Europe impossible à regarder en France, c’est un affront que ne veut pas vivre Canal+. La chaine cryptée, qui a récupéré l’ensemble des droits des matchs européens, est pour le moment interdite de diffuser les rencontres à venir de Lille et de Lyon contre les Young Boys de Berne. Ce club possède un sponsor maillot mettant en avant une société d’investissement prohibée en France par le code de la consommation.

Si jamais Canal+ devait diffuser cette rencontre et passer outre cette interdiction, elle encourrait une amende de 100.000 euros par infraction constatée. La chaine de Vincent Bolloré a déjà fait savoir qu’elle se plierait aux lois françaises, quitte à ne pas diffuser ces deux matchs. Mais cela ne l’empêche pas d’utiliser tous les jokers possible comme le souligne L’Equipe.

Tout d’abord en regardant si une négociation pouvait avoir lieu « en coulisses » avec les instances de surveillances de la consommation (DGCCRF) afin de faire une ou plutôt deux exceptions.

Ensuite, Canal+, qui lâche tout de même près de 500 millions d’euros par an à l’UEFA pour diffuser les Coupes d’Europe, a fait pression sur l’instance européenne pour qu’elle propose une solution. L’idée de voir Berne retirer son sponsor a été émise, mais jamais l’UEFA ne paiera pas un montant compensatoire, de peur d’inspirer ensuite d’autres clubs à faire de même.

Canal+ peut être rancunier, la France le sait

Les discussions se poursuivent mais Canal+, qui est candidat pour le prochain appel d’offres des Coupes d’Europe, entend bien peser de tout son poids pour ne pas priver ses téléspectateurs français du match de leur équipe. Et la chaine cryptée n’a pas besoin de rappeler qu’elle sait être rancunière quand les choses ne tournent pas en sa faveur, comme ce fut le cas par le passé avec le football français.