TV : Ligue 1+ fait mieux que Canal+, la LFP rigole

La diffusion de l'émission « Le Club Ligue 1+ » ce dimanche 26 octobre au soir a réuni autant de téléspectateurs que le Canal Football Club à la même heure sur Canal+. Un score dont se réjouit la LFP.

Lancé en même temps que l'ouverture de la plateforme de diffusion Ligue 1+, le magazine du dimanche soir « Le Club Ligue 1+ » a d'ores et déjà trouvé son public. Présenté par Thibault Le Rol, l'hebdomadaire attire de plus en plus de téléspectateurs, au point de faire aussi bien que le concurrent le plus établi sur ce créneau, le « Canal Football Club ». L'émission diffusée sur Canal+ est clairement en perte de vitesse. En cause notamment, l'arrêt de la diffusion de la chaîne cryptée sur les antennes de la TNT. C'est donc très logiquement que le public s'est considérablement réduit au fil du temps, alors qu'il accusait déjà d'une perte d'audimat depuis plusieurs années. Pourtant, le CFC a quand même un atout majeur qui fait la différence avec son nouveau rival de Ligue 1+.

Ligue 1+ cartonne le dimanche soir

En effet, si le Canal Football Club n'est plus diffusé sur la TNT, il reste néanmoins entièrement gratuit pendant toute la durée de sa diffusion entre 19h30 et 20h20. Un détail qui joue en la faveur de Canal+, alors que l'hebdomadaire de Ligue 1+ est conditionné à un abonnement payant à la chaîne. Pour autant, comme le révèle L'Equipe, les audiences sont plus qu'équilibrées. Le quotidien sportif français révèle que la dernière émission du Club Ligue 1+ a réuni en moyenne 168 000 spectateurs, contre 171 000 pour le CFC au même créneau horaire.

Un total dont se félicite la LFP qui apprécie toujours autant la réussite de sa plateforme lancée dans l'urgence pour pouvoir diffuser le championnat de France. A ce rythme, Ligue 1+ pourrait bien finir par dépasser définitivement la concurrence, aussi historique soit-elle.