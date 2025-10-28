TV : Ligue 1+ fait mieux que Canal+, la LFP rigole

Déjà 2 défaites en 3 matchs de LdC pour l'💩OMerde ; pour rappel, la saison dernière, à ce stade de la compétition, Brest avait déjà 7 points, et était donc invaincu après 3 journées ! OMdr 😁😂🤣
Tu as bu ou pris des produits? Que viennent faire ici ces attaques de misogynie ou anticléricale ? Tu crois que ça renforce ton propos? Tu te discrédites...
Parole de Greg Hibernatus con gelé en 1993.
Apparemment, le joueurs ne se reposent pas vraiment lorsqu'ils sont absences pour cause(s) de blessure(s)... 😊
Et sinon t'aurais pas l'heure ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
