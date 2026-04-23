Sa ruse dévoilée, Mbappé s’est fait griller à Barcelone

A l’approche du Clasico, Kylian Mbappé n’est pas certain de disputer la rencontre au Camp Nou. L’attaquant du Real Madrid est sous la menace à cause des cartons jaunes récoltés cette saison. Une ruse pourrait lui permettre d’éloigner le danger. Sauf que la presse catalane le voit venir.

Le Clasico se jouera dans plus de deux semaines. Et pourtant, la liste des joueurs absents pour ce rendez-vous commence déjà à s’allonger. Du côté du FC Barcelone , on a appris ce jeudi l’indisponibilité de Lamine Yamal jusqu’à la fin de la saison. L’ailier espagnol souffre d’une lésion à la cuisse gauche qui ne l’empêchera pas de disputer la Coupe du monde 2026. Quant au Real Madrid, les mauvaises nouvelles concernent le défenseur central Eder Militão et le milieu offensif Arda Güler, eux aussi forfaits jusqu’au terme de l’exercice.

D’ici la confrontation prévue le dimanche 10 mai au Camp Nou, les deux équipes tenteront de stopper l’hémorragie. Mais les Merengue risquent de trembler pour Kylian Mbappé . Rien à voir avec un pépin physique, l’attaquant madrilène va bien. Le problème vient plutôt de ses sanctions administratives. Averti à quatre reprises cette saison en Liga, le Français se retrouve sous la menace d’un cinquième carton jaune qui lui vaudrait automatiquement une suspension pour le match suivant. Autrement dit, Kylian Mbappé serait privé de Clasico s’il était à nouveau averti sur le terrain de l’Espanyol Barcelone le 3 mai prochain.

Même en connaissant le risque, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne sera pas à l’abri. Une intervention maladroite ou en retard, une contestation un peu trop véhémente, un gain de temps, voire une simulation… Toutes ces situation pourraient lui coûter cher. C’est pourquoi Mundo Deportivo s’attend à voir Kylian Mbappé tricher contre le Betis vendredi. « Il ne serait pas étonnant que Kylian Mbappé "force" le cinquième carton jaune, écrit le quotidien pro-Barça. De cette manière, il purgerait sa suspension contre l'Espanyol Barcelone », et non lors du Clasico. Les Catalans seront donc à l'affût.