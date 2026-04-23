Une saison blanche pour Mbappé à Madrid
Kylian Mbappé KO contre Munich

Sa ruse dévoilée, Mbappé s’est fait griller à Barcelone

Kylian Mbappé23 avr. , 20:30
parEric Bethsy
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A l’approche du Clasico, Kylian Mbappé n’est pas certain de disputer la rencontre au Camp Nou. L’attaquant du Real Madrid est sous la menace à cause des cartons jaunes récoltés cette saison. Une ruse pourrait lui permettre d’éloigner le danger. Sauf que la presse catalane le voit venir.
Le Clasico se jouera dans plus de deux semaines. Et pourtant, la liste des joueurs absents pour ce rendez-vous commence déjà à s’allonger. Du côté du FC Barcelone, on a appris ce jeudi l’indisponibilité de Lamine Yamal jusqu’à la fin de la saison. L’ailier espagnol souffre d’une lésion à la cuisse gauche qui ne l’empêchera pas de disputer la Coupe du monde 2026. Quant au Real Madrid, les mauvaises nouvelles concernent le défenseur central Eder Militão et le milieu offensif Arda Güler, eux aussi forfaits jusqu’au terme de l’exercice.

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D’ici la confrontation prévue le dimanche 10 mai au Camp Nou, les deux équipes tenteront de stopper l’hémorragie. Mais les Merengue risquent de trembler pour Kylian Mbappé. Rien à voir avec un pépin physique, l’attaquant madrilène va bien. Le problème vient plutôt de ses sanctions administratives. Averti à quatre reprises cette saison en Liga, le Français se retrouve sous la menace d’un cinquième carton jaune qui lui vaudrait automatiquement une suspension pour le match suivant. Autrement dit, Kylian Mbappé serait privé de Clasico s’il était à nouveau averti sur le terrain de l’Espanyol Barcelone le 3 mai prochain.
Même en connaissant le risque, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne sera pas à l’abri. Une intervention maladroite ou en retard, une contestation un peu trop véhémente, un gain de temps, voire une simulation… Toutes ces situation pourraient lui coûter cher. C’est pourquoi Mundo Deportivo s’attend à voir Kylian Mbappé tricher contre le Betis vendredi. « Il ne serait pas étonnant que Kylian Mbappé "force" le cinquième carton jaune, écrit le quotidien pro-Barça. De cette manière, il purgerait sa suspension contre l'Espanyol Barcelone », et non lors du Clasico. Les Catalans seront donc à l'affût.
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Flamini veut investir à Arsenal, pas à l’OM

Il y a toujours "'déjà quelqu'un" dans un club existant. Mais ce qqn est peut-être ouvert à vendre tout ou partie de ses parts.. Récemment, QSI a vendu des actions du PSG pour intégrer un actionnaire minoritaire.

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

Il est d’ailleurs plus sur les articles de Lyon que de Marseille pour dire😂

L’OL l’a vendu pour zéro euro, il prépare sa revanche

humm si je veux qqch zero euro .. est ce une vente ou un don ^^

Les comptes de Botafogo épluchés, surprise pour l'OL

sauf que lyon t as 300M de dette qui sont pour le stade donc un actif valorisé...

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

Désolé d'intervenir , mais peut-être que tout simplement , l’OM N’EST PAS vendable 😳, et ce , pour des raisons qui nous échappent..... mais , pas aux investisseurs cqfd

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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