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Italie, Maroc... Le programme TV des amicaux du jour

TV07 juin , 10:20
parCorentin Facy
0
Programme TV des matchs amicaux du dimanche 7 juin :
18h30 : Danemark-Ukraine (L’Equipe Live Foot)
20h45 : Croatie-Slovénie (L’Equipe Live Foot)
21h00 : Grèce-Italie (La Chaîne L’Equipe)
Maroc-Norvège (L’Equipe Live Foot)
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La France n'a plus les moyens, adieu le Mondial

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Derniers commentaires

Parc des Princes : Il appelle Paris à la révolte contre le Qatar

Le Qatar est en train de tout détruire... et on voit encore des gens leur dérouler le tapis rouge. Ben ouais... ceux qui n'ont rien reçu de la part du Qatar veulent aussi en croquer ! ^^ Continuez donc à prendre ce chemin et bientôt... on rebaptisera Paris par Qatar ville. Mdr

La France n'a plus les moyens, adieu le Mondial

continuez a prendre les supporter pour des vache a lait, adieu veau vache cochon, perso je vais même pas regarder celle-ci

Rennes fait sauter la banque pour un « énorme » attaquant

le prix de Greenwood baisse de 25 millions par semaine, encore 15 jours et ils pourront l'avoir. 😂😂😂

La France n'a plus les moyens, adieu le Mondial

Que vient faire Kylian Mbappé en image dans cet article ? La stupidité n'est plus à faire ici avec votre populisme à deux balles. ^^

OL : Mastantuono à Lyon, il tente le gros coup

toujours les mêmes bouffons

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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