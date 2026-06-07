L’énorme bourde de Marquinhos avant le Mondial

Outsider du Mondial 2026 aux Etats-Unis, le Brésil espère pouvoir compter sur un Marquinhos de gala cet été. Le défenseur du PSG n'a en revanche pas été très inspiré cette nuit en match amical.

Si le Brésil s'en est sorti face à l'Egypte avec une victoire 2-1 grâce notamment à un but de l'ancien Lyonnais Endrick , la Seleçao s'est fait une belle frayeur en première mi-temps. Alors que l'équipe de Carlo Ancelotti menait 1-0, les Egyptiens sont revenus dans la partie et ne peuvent que remercier... Marquinhos. Inoffensifs jusque là, les coéquipiers de Mohamed Salah ont profité de l'offrande du défenseur du PSG.

Ce dernier, mal orienté et qui n'avait pas pris l'information dans son dos, a offert sur un plateau le but à Mostafa Ziko, lequel a pu aller défier Alisson Becker sans aucune opposition. Une énorme bourde assez inhabituelle de la part de Marquinhos, auteur d'une saison XXL avec le PSG et qui ne se prépare pas de la meilleure des façons avant une Coupe du monde que les Brésiliens espèrent prolifique pour la Seleçao.