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L’énorme bourde de Marquinhos avant le Mondial

Foot Mondial07 juin , 9:20
parCorentin Facy
0
Outsider du Mondial 2026 aux Etats-Unis, le Brésil espère pouvoir compter sur un Marquinhos de gala cet été. Le défenseur du PSG n'a en revanche pas été très inspiré cette nuit en match amical.
Si le Brésil s'en est sorti face à l'Egypte avec une victoire 2-1 grâce notamment à un but de l'ancien Lyonnais Endrick, la Seleçao s'est fait une belle frayeur en première mi-temps. Alors que l'équipe de Carlo Ancelotti menait 1-0, les Egyptiens sont revenus dans la partie et ne peuvent que remercier... Marquinhos. Inoffensifs jusque là, les coéquipiers de Mohamed Salah ont profité de l'offrande du défenseur du PSG.
Ce dernier, mal orienté et qui n'avait pas pris l'information dans son dos, a offert sur un plateau le but à Mostafa Ziko, lequel a pu aller défier Alisson Becker sans aucune opposition. Une énorme bourde assez inhabituelle de la part de Marquinhos, auteur d'une saison XXL avec le PSG et qui ne se prépare pas de la meilleure des façons avant une Coupe du monde que les Brésiliens espèrent prolifique pour la Seleçao.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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