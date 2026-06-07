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Fabrizio Romano rassure le PSG et fait rêver l'OL

OL07 juin , 8:40
parCorentin Facy
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Dans le viseur de l’OL, Jonathan David a aussi été envoyé au PSG en cas d’échange avec Randal Kolo Muani dans la presse italienne. Fabrizio Romano a pris la parole pour rétablir la vérité dans ce dossier.
Malgré une situation financière très préoccupante sur le plan financier, le mercato sera encore très animé en Ligue 1 cet été. Les cadors du championnat ont l’intention de se renforcer, et c’est notamment le cas de l’Olympique Lyonnais. En dépit de moyens limités, le club rhodanien veut étoffer son effectif notamment sur le plan offensif. Endrick et Roman Yaremchuk ont quitté le club à l’issue de leur prêt et Matthieu Louis-Jean cherche un numéro neuf capable de porter les ambitions lyonnaises en 2026-2027.

Jonathan David au PSG, c'est non

Le nom de Jonathan David revient avec insistance depuis quelques jours, l’international canadien n’ayant pas réussi à s’imposer à la Juventus Turin. Problème pour Lyon : le nom de l’ancien buteur de Lille est également associé, et c’est plus surprenant… au Paris Saint-Germain. La presse italienne évoque de façon régulière un potentiel échange avec Randal Kolo Muani, qui ferait le bonheur des Bianconeri.

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Mais ce double-transfert fantaisiste n’est pas du tout dans les tuyaux selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. « Aujourd’hui, je n'ai pas connaissance d'un quelconque échange entre le Paris Saint-Germain et la Juventus, pour Jonathan David et Randal Kolo Muani. Notamment parce que le PSG a toute une liste d'idées pour renforcer son attaque. A mon avis, les pistes du Paris SG reposent davantage sur des ailiers que sur un attaquant axial. Donc, aujourd'hui, la discussion entre Kolo Muani et Jonathan David n'est pas à l'ordre du jour » a tenu à clarifier Fabrizio Romano dans des propos relayés par Juventus News 24.
De quoi rassurer les supporters parisiens, inquiets de cette rumeur et qui estiment que Jonathan David n’a pas vraiment le niveau pour intégrer l’effectif du double champion d’Europe en titre. Au contraire, les observateurs de l’OL verront cette information de Fabrizio Romano d’un très bon oeil. Car à Lyon, personne ne dirait non à un joueur de 26 ans ayant inscrit 87 buts et délivré 17 passes décisives en 178 matchs de Ligue 1. D’autant que Jonathan David connaît très bien un certain Paulo Fonseca, qu’il a eu comme entraîneur sous les couleurs du LOSC.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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