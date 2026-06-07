EdF : Un but lundi, Kylian Mbappé fait une fixette

Auteur de 56 buts sous le maillot de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’est qu’à un petit but du record détenu par Olivier Giroud. L’attaquant du Real Madrid aimerait égaler les 57 buts de son ancien coéquipier ce lundi.

Aligné à la pointe de l’attaque de l’équipe de France ce jeudi contre la Côte d’Ivoire, Kylian Mbappé a eu peu d’occasions nettes à se mettre sous la dent. En première mi-temps, le capitaine des Bleus a quand même eu une très belle situation mais sa frappe du pied droit au premier poteau a brillamment été déviée en corner par Yahia Fofana. Aligné aux côtés de Marcus Thuram, Rayan Cherki et Michael Olise, Kylian Mbappé n’a pas livré le match de sa vie et a d’ailleurs été remplacé dès la mi-temps comme plusieurs de ses coéquipiers.

Il va donc encore falloir attendre pour égaler le record d’Olivier Giroud. Avec 57 réalisations sous le maillot tricolore, l’actuel attaquant du LOSC est toujours le recordman de buts en Bleus. Un record chassé par Kylian Mbappé, qui a doublé Antoine Griezmann et Thierry Henry ces derniers mois mais qui a toujours un but de retard sur Olivier Giroud.

Kylian Mbappé à un but d'Olivier Giroud

Le match amical prévu ce lundi face à l’Irlande du Nord, le dernier avant le départ pour les Etats-Unis afin de disputer la Coupe du monde, pourrait être l’occasion idéale pour Kylian Mbappé d’égaler son aîné. D’autant que le capitaine tricolore devrait être mis dans les meilleures dispositions. D’après les derniers échos autour de l’équipe de France, Didier Deschamps devrait aligner sa meilleure équipe ce lundi, comme une répétition générale avant le Mondial.

Sauf surprise, Kylian Mbappé sera donc épaulé par Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué (ou Bradley Barcola) au stade Pierre-Mauroy. Avec de tels joueurs à ses côtés, difficile de ne pas imaginer le Bondynois faire trembler les filets. Avec un but, il égalerait Giroud. Avec un doublé, il le dépasserait et ce record ne serait plus que de l’histoire ancienne avant même le départ au Mondial. Des chiffres qui seront forcément présents dans l’esprit de notre capitaine avant cet ultime match de préparation ce lundi.