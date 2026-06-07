L'ASSE reste en Ligue 2, il négocie déjà son départ

Une semaine après la défaite de l’ASSE contre Nice synonyme d’échec dans la couse à la montée en Ligue 1, Zuriko Davitashvili négocie déjà son départ. Le Géorgien ne s’imagine pas rempiler pour une saison en Ligue 2.

Effectivement, certains éléments forts n’accepteront pas de jouer une seconde année de suite en Ligue 2. C’est le cas de Lucas Stassin mais aussi de Zuriko Davitashvili. Elu meilleur joueur du championnat aux trophées UNFP, celui qui a marqué 16 buts et délivré 5 passes décisives négocie déjà son départ de l’AS Saint-Etienne.

Benfica cible Davitashvili

A en croire le journaliste portugais Luis Pinto Coelho, l’international géorgien serait en négociations avancées avec le Benfica Lisbonne. Le club portugais apprécie le profil de l’ancien ailier gauche des Girondins de Bordeaux et souhaiterait conclure son transfert le plus rapidement possible. L’idée est de s’assurer un premier renfort de qualité au mercato en devançant une concurrence féroce. Outre le club lisboète, le Stade Rennais, Hoffenheim, Beşiktaş, Fenerbahçe et le Panathinaïkos sont également sur le coup.

Rennes est aussi sur le coup