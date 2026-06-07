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L'ASSE reste en Ligue 2, il négocie déjà son départ

ASSE07 juin , 9:00
parCorentin Facy
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Une semaine après la défaite de l’ASSE contre Nice synonyme d’échec dans la couse à la montée en Ligue 1, Zuriko Davitashvili négocie déjà son départ. Le Géorgien ne s’imagine pas rempiler pour une saison en Ligue 2.
Le mercato promet d’être animé à l’AS Saint-Etienne cet été. Et pour cause, le club stéphanois a raté de peu la montée en Ligue 1, en terminant 3e de Ligue 2 puis en s’inclinant face à l’OGC Nice lors du barrage. Un coup dur pour les Verts, qui vont devoir remettre le bleu de chauffe durant toute une saison pour espérer remonter dans l’élite. Cela devra néanmoins être fait sans certains cadres de la saison 2025-2026.
Effectivement, certains éléments forts n’accepteront pas de jouer une seconde année de suite en Ligue 2. C’est le cas de Lucas Stassin mais aussi de Zuriko Davitashvili. Elu meilleur joueur du championnat aux trophées UNFP, celui qui a marqué 16 buts et délivré 5 passes décisives négocie déjà son départ de l’AS Saint-Etienne.

Benfica cible Davitashvili

A en croire le journaliste portugais Luis Pinto Coelho, l’international géorgien serait en négociations avancées avec le Benfica Lisbonne. Le club portugais apprécie le profil de l’ancien ailier gauche des Girondins de Bordeaux et souhaiterait conclure son transfert le plus rapidement possible. L’idée est de s’assurer un premier renfort de qualité au mercato en devançant une concurrence féroce. Outre le club lisboète, le Stade Rennais, Hoffenheim, Beşiktaş, Fenerbahçe et le Panathinaïkos sont également sur le coup.

Rennes est aussi sur le coup 

La concurrence du club breton est notamment à suivre de près, Franck Haise appréciant énormément son profil. Après avoir fait signer Adrien Thomasson et bouclé la prolongation d’Esteban Lepaul, le Stade Rennais pourrait faire de la piste Zuriko Davitashvili sa nouvelle priorité de l’été. Reste maintenant à voir combien le Benfica Lisbonne est prêt à poser sur la table pour un élément sous contrat jusqu’en 2028 et valorisé à hauteur de 10 millions d’euros par l’ASSE.
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