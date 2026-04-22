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Luis Enrique et Kylian Mbappé

Luis Enrique au Real Madrid, Mbappé refuse

PSG22 avr. , 19:30
parQuentin Mallet
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Appelé pour remplacer Xabi Alonso en milieu de saison, Alvaro Arbeloa n'a pas réussi à faire mieux qu'une saison sans titre. Un choc pour le Real Madrid qui cherche des pistes pour le remplacer. Cité parmi les potentiels remplaçants, Luis Enrique n'a pas les faveurs de Kylian Mbappé.
Encore une saison blanche pour le Real Madrid, pourtant habitué à remporter régulièrement des trophées majeurs. Une triste situation pour Kylian Mbappé, qui a quitté le Paris Saint-Germain pour marquer l'histoire du club de ses rêves. Côté entraineur, on ne peut pas dire que les choix de Florentino Pérez aient été payants. S'il a eu la bonne idée d'offrir le poste à Xabi Alonso après le départ de Carlo Ancelotti, le président madrilène n'a pas eu la patience de lui laisser du temps pour réussir.
En janvier, Alvaro Arbeloa est venu prendre sa place… et a fait bien pire que son prédécesseur. A tel point qu'il est là aussi question de le remplacer. Mais par qui ? Luis Enrique est un nom qui est revenu à plusieurs reprises dans les rumeurs, mais son éventuelle arrivée ne satisferait pas tout le monde.

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Kylian Mbappé ne veut pas de Luis Enrique

En effet, selon les informations de Fichajes, Kylian Mbappé s'oppose fermement à une arrivée de Luis Enrique sur le banc du Real Madrid. Le média espagnol indique que les relations entre les deux hommes ne sont pas au beau fixe du fait de leur aventure commune au Paris Saint-Germain. Malgré son talent indéniable, le capitaine de l'équipe de France n'a jamais réussi à progresser sous les ordres de Lucho. Les divergences dans la gestion du jeu et son rôle en attaque ont créé une grosse distance, apprend-on, alors que cette expérience l'a suffisamment marqué pour qu'il en devienne réticent à l'idée de l'avoir à nouveau en tant que coach.
Cette rumeur ne doit de toute manière pas trop inquiéter les supporters parisiens, lesquels savent que Luis Enrique est beaucoup plus proche d'une prolongation au PSG plutôt qu'un départ au Real Madrid.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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