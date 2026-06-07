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Mourinho a un rêve à 150 ME, le PSG ne va pas aimer

PSG07 juin , 10:00
parCorentin Facy
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Homme fort du milieu de terrain du PSG cette saison, Joao Neves est logiquement très courtisé. Le Portugais de 21 ans est le rêve absolu de José Mourinho pour renforcer l’entrejeu du Real Madrid.
Si la saison 2024-2025 était celle de Vitinha au Paris Saint-Germain, l’exercice 2025-2026 est sans conteste celui de Joao Neves. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international portugais de 21 ans a pris une dimension incroyable dans la capitale française. Homme fort du milieu de terrain parisien cette saison, avec des performances de très haute voltige en Ligue des Champions, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne est logiquement courtisé à l’approche du mercato.
Considéré comme intransférable par le Paris SG, Joao Neves fait pourtant l’objet d’un intense forcing de la part… du Real Madrid. Selon les informations du site Defensa Central, le futur entraîneur merengue José Mourinho considère Joao Neves comme sa cible idéale afin de renforcer le milieu de terrain du Real Madrid.

Mourinho rêve de Joao Neves au Real

Le Special One juge son compatriote très complémentaire de joueurs tels que Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni et a fait savoir à Florentino Pérez qu’il rêvait de le faire venir au sein de la Casa Blanca. Cela a néanmoins peu de chances d’arriver puisque le président du Real Madrid a un autre transfert galactique en tête, celui de Michael Olise. En pleine campagne présidentielle, l’homme d’affaires de 79 ans a indiqué qu’il enverrait 150 millions d’euros pour une star mondiale s’il était réélu.

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Cela est destiné au Français du Bayern Munich mais si le club bavarois venait à fermer la porte de manière définitive, qui sait si le Real Madrid ne tenterait pas sa chance pour Joao Neves. Le PSG s’y prépare et a l’intention de verrouiller son joyau portugais, au même titre d’ailleurs que Vitinha, lui aussi parfois cité dans le viseur du vice-champion d’Espagne en titre. Pour rappel, Joao Neves a prolongé en février dernier jusqu’en 2030 dans la capitale française.
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