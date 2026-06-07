OL : Lyon s'interdit de recruter des Mondialistes

L’OL souhaite avancer le plus vite possible au mercato, avec l’objectif d’être prêt le 4 août pour le premier tour de barrage en Ligue des Champions. Pour cela, Matthieu Louis-Jean pourrait tenter un pari audacieux.

Une quatrième place empoisonnée, c’est comme cela que beaucoup d’observateurs considèrent la position de l’OL en Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026. Les hommes de Paulo Fonseca disputeront au minimum l’Europa League, mais ils ont encore une chance de jouer la plus belle des compétitions, à savoir la Ligue des Champions. Pour y parvenir, il faudra passer deux tours de barrage, dont le premier le 4 août. L’objectif de Matthieu Louis-Jean est par conséquent de boucler la majeure partie de son mercato à cette date, soit un mois avant la clôture du marché des transferts.

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Un sacré défi et plus encore une année de Coupe du monde, puisque les Mondialistes attendent généralement d’en avoir terminé avec la compétition pour gérer leur avenir en club. C’est pour que cela que selon Lucas Company, analyste du football sur X suivi par près de 10.000 followers, Lyon doit se concentrer sur le marché des joueurs qui ne disputent pas la Coupe du monde. Cela peut permettre de dénicher des pépites à moindre coût, à l’instar d’Afonso Moreira ou de Tyler Morton et surtout d’aller beaucoup plus vite sur le mercato. Un avis intéressant qui peut donner des idées à Matthieu Louis-Jean.

« Je pense que l’OL peut avoir terminé son mercato le 4 août. On dit beaucoup que le mercato sera ralenti par la Coupe du monde mais moi je pense qu’il y aura un marché parallèle. Il y a des joueurs qui ne font pas le Mondial. Ces joueurs-là vont être focus sur une seule chose : trouver un club avant que les Mondialistes soient sur le marché. Les mecs qui ne sont pas à la Coupe du monde vont chercher un club rapidement pour se relancer car ils n’ont pas été pris en sélection. L’intérêt pour l’OL, c’est de s’intéresser à ces joueurs qui ne font pas la Coupe du monde » a d'abord lancé le spécialiste de l'OL avant de poursuivre.

L'OL veut recruter vite et pour pas cher

« Cela ne veut pas dire que ce sont des mauvais joueurs. Ca veut dire que ce sont des joueurs qui sont sous les radars ou qui n’ont pas encore démontré leur niveau. C’est une opportunité selon moi. Être prêt pour le premier barrage le 4 août, c’est faisable. Il y a juste un compromis à faire entre qualité et rapidité » a glissé Lucas Company sur But Football Club.

Reste maintenant à voir si cette méthode peut permettre à l’OL d’aller vite tout en récupérant de très bons joueurs susceptibles d’apporter un vrai plus à l’effectif de Paulo Fonseca. Avec des moyens financiers encore limités cet été, Lyon n’aura de toute façon pas d’autres choix que de se positionner sur des joueurs encore peu connus et par conséquent qui ne disputeront pas le Mondial aux Amériques cet été.