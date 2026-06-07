Laurent Blanc

Laurent Blanc, l'étonnant refus de l'ASSE

ASSE07 juin , 11:30
parEric Bethsy
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A la recherche d’un entraîneur après le départ de Philippe Montanier, l’AS Saint-Etienne ferme la porte aux candidats français. Le club stéphanois passe ainsi à côté de belles opportunités à l’image de Laurent Blanc, libre depuis plusieurs mois.
Un nouveau coach s’installera sur le banc de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Après l’échec en barrage d’accession à la Ligue 1, Philippe Montanier n’a pas souhaité poursuivre l’aventure avec les Verts. Celui qui avait succédé à Eirik Horneland en février dernier ne se voyait pas rester en Ligue 2, d’autant qu’il n’a pas senti ses dirigeants déterminés à le retenir. La direction s’est donc lancée à la recherche de son futur entraîneur avec un critère en tête.
D’après L’Equipe, malgré les difficultés rencontrées par le technicien norvégien, l’heureux élu sera étranger. Une décision étonnante dans la mesure où l’AS Saint-Etienne ferme la porte à de belles opportunités. Sur le marché des entraîneurs libres, les Français ayant déjà fait leurs preuves ne manquent pas. D’Olivier Pantaloni à Christophe Pélissier, en passant par Stéphane Gilli, l’actionnaire Kilmer Sports Ventures a l’embarras du choix dans l’Hexagone. Et si le propriétaire veut se montrer encore plus ambitieux, la piste menant à Laurent Blanc aurait sans doute mérité ne serait-ce qu’une réflexion.

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Le Cévenol présente l’inconvénient d’être passé par le rival lyonnais. Mais hormis cette ligne gênante dans son CV, l’ancien sélectionneur des Bleus possède des compétences et une expérience intéressantes, comme rapporté par TopMercato qui voyait en Blanc le coach idéal pour l'ASSE. On parle d’un entraîneur champion de France avec les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain, équipes avec lesquelles il s’était distingué par la qualité du jeu produit. De plus, Laurent Blanc a aussi l’avantage d’être libre depuis son licenciement à Al-Ittihad en septembre dernier. Cela reste insuffisant pour attirer l’attention de l’AS Saint-Etienne, même s’il est vrai que l’on ignore si la Ligue 2 fait partie des plans de l’ex-défenseur central.
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76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
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6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
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533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
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