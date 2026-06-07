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OM : Furieux, Balerdi exige son départ de Marseille

OM07 juin , 9:40
parCorentin Facy
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Victime d’une blessure au mollet, Leonardo Balerdi est forfait pour la Coupe du monde avec l’Argentine. Un énorme coup dur pour le défenseur de l’OM, qui accuse le club phocéen d’être responsable de sa rechute.
Malgré une saison décevante avec l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi figurait dans la liste des 26 Argentins sélectionnés par Lionel Scaloni pour la Coupe du monde. Un petit miracle pour le vice-capitaine marseillais tant ses performances ont été irrégulières tout au long de la saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Le rêve de Leonardo Balerdi s’est néanmoins écroulé samedi. Dans un bref communiqué, la sélection argentine a acté de manière définitive le forfait de son défenseur de 27 ans pour le Mondial aux Etats-Unis.
En cause, une blessure au mollet qui va éloigner le Marseillais des terrains pour un mois au minimum. Dans son édition du jour, La Provence nous apprend que le staff médical de l’OM risque d’être très rapidement mis en cause. Et pour cause, le quotidien régional dévoile que cette saison, Leonardo Balerdi a manqué plusieurs matchs avec Marseille mais aussi avec l’Argentine en raison de son mollet capricieux.

Le staff de l'OM responsable ?

Or, le staff médical du club phocéen n’aurait pas toujours respecté les délais de guérison, forçant Leonardo Balerdi à revenir plus vite afin de pouvoir dépanner au sein d’une défense déjà amoindrie par les blessures de Nayef Aguerd et de Facundo Medina. Habib Beye mais aussi Roberto De Zerbi avant lui ont dû gérer un Balerdi à moitié blessé tout au long de la saison. Sa reprise à la compétition trop rapide, et cela à plusieurs reprises, a finalement condamné le défenseur phocéen dans l’optique de la Coupe du monde.

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Une gestion catastrophique de sa blessure qui laissera forcément des traces. Anéanti par son forfait au Mondial selon la presse argentine, Leonardo Balerdi désignera à coup sûr l’Olympique de Marseille comme le principal responsable de la situation. Un incident qui arrive à un moment crucial de la carrière de l’Argentin à Marseille, son départ étant dans les tuyaux puisque son contrat expire dans deux ans (juin 2028). L’OM espère récupérer au moins 20 à 25 millions d’euros de sa future vente. Un transfert qui ne sera pas facilité par cette blessure, bien au contraire.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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76342446742945
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Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
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17
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18
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173438233276-44

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