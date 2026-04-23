Mbappé a choisi le prochain coach du Real Madrid

Peu épargné par les critiques cette saison, Kylian Mbappé s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux. L’attaquant du Real Madrid a surpris avec un like sur une publication favorable au retour de José Mourinho sur le banc madrilène.

Dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé se retrouve dans une situation comparable à celle qu’il avait connue au Paris Saint-Germain. L’attaquant du Real Madrid, peu importe la qualité de ses performances, ne parvient pas à échapper aux critiques. Les commentaires négatifs concernent parfois ses prestations, quand d’autres soulignent son mauvais comportement sur le terrain.

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Le Français a beau alimenter d’excellentes statistiques. Mais à l’image des sifflets reçus contre le Deportivo Alavés (2-1) mardi, match durant lequel il a inscrit son 41e but de la saison toutes compétitions confondues, le Merengue n’a pas les faveurs du public de Santiago Bernabéu. Autant dire que les supporters madrilènes n’apprécieront pas non plus son initiative sur les réseaux sociaux. A la surprise générale, Kylian Mbappé a eu l’étonnante idée de « liker » un post favorable au retour de José Mourinho sur le banc de la Maison Blanche. L’ancien joueur de l’AS Monaco pourra toujours prétexter une erreur, ou le piratage de son compte. En attendant, ce « like » risque de ne pas plaire en interne.

On pense surtout à l’actuel entraîneur Alvaro Arbeloa. Même s’il sait pertinemment que son passage aux commandes de l’équipe première devrait prendre fin au terme de la saison, le technicien peut y voir un manque de respect de la part de l’attaquant qu’il ne cesse de défendre pendant ses conférences de presse. Reste à savoir ce qu’en pense la direction. Au sein du club, la piste menant à José Mourinho semble refaire surface. D’autant que le coach de Benfica disposerait d’une clause libératoire cet été. Une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé.