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Mbappé a choisi le prochain coach du Real Madrid

Kylian Mbappé23 avr. , 11:00
parEric Bethsy
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Peu épargné par les critiques cette saison, Kylian Mbappé s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux. L’attaquant du Real Madrid a surpris avec un like sur une publication favorable au retour de José Mourinho sur le banc madrilène.
Dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé se retrouve dans une situation comparable à celle qu’il avait connue au Paris Saint-Germain. L’attaquant du Real Madrid, peu importe la qualité de ses performances, ne parvient pas à échapper aux critiques. Les commentaires négatifs concernent parfois ses prestations, quand d’autres soulignent son mauvais comportement sur le terrain.

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Le Français a beau alimenter d’excellentes statistiques. Mais à l’image des sifflets reçus contre le Deportivo Alavés (2-1) mardi, match durant lequel il a inscrit son 41e but de la saison toutes compétitions confondues, le Merengue n’a pas les faveurs du public de Santiago Bernabéu. Autant dire que les supporters madrilènes n’apprécieront pas non plus son initiative sur les réseaux sociaux. A la surprise générale, Kylian Mbappé a eu l’étonnante idée de « liker » un post favorable au retour de José Mourinho sur le banc de la Maison Blanche. L’ancien joueur de l’AS Monaco pourra toujours prétexter une erreur, ou le piratage de son compte. En attendant, ce « like » risque de ne pas plaire en interne.
On pense surtout à l’actuel entraîneur Alvaro Arbeloa. Même s’il sait pertinemment que son passage aux commandes de l’équipe première devrait prendre fin au terme de la saison, le technicien peut y voir un manque de respect de la part de l’attaquant qu’il ne cesse de défendre pendant ses conférences de presse. Reste à savoir ce qu’en pense la direction. Au sein du club, la piste menant à José Mourinho semble refaire surface. D’autant que le coach de Benfica disposerait d’une clause libératoire cet été. Une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé.
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Mon dieu , je suis horrifié , il a osé danser après avoir marqué un but ! il faut rétablir la peine de mort ils ne savent pas ces gamins qu'il ne faut pas danser, faire chut ! , ou se boucher les oreilles ? que l'on en parlera plus que s'ils cassent une jambe à un autre joueur et même plus que des mauvaises décisions d'un arbitre , des cartons rouges immaginaires

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Mouarf !

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Je trouve ça plutôt étonnant étant donné que nous étions en multi propriété. L'argent devait appartenir au groupe et circuler entre les clubs, nan ? donc pourquoi d'un coup on nous sort des dettes ? A ce compte la pourquoi ne pas porter plainte auprès de la justice française au titre des 3 joueurs qu'on a payé deux fois et qui n'ont jamais jouer chez nous ?!? D’ailleurs il n'y avait visiblement pas de délégation lyonnaise au procès, qui a duré une semaine juste après le déport de plainte. Ça pue l'embrouille cette histoire.

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t'es courageux, toi, de parler un un tel demeuré...

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Ah oui quand même... Les fameux juges rouges ?!?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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