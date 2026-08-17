L’ASSE recalée pour un gardien brésilien, ça tourne à l'humiliation

L’ASSE recalée pour un gardien brésilien, ça tourne à l'humiliation

ASSE17 août , 23:00
parCorentin Facy
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L’ASSE a tenté de recruter Diego Callai, troisième gardien du Sporting Portugal. Le club stéphanois a toutefois été éconduit par le club portugais, qui ne souhaite pas prêter son gardien de 22 ans à un club de 2e division.
Gautier Larsonneur ne fait toujours pas l’unanimité à l’AS Saint-Etienne. Bien que titulaire face à Sochaux et Clermont lors des deux premières journées de Ligue 2, l’ancien Brestois peine à convaincre pleinement Ian Cathro. La preuve, l’ASSE scrute toujours avec beaucoup d’attention le marché des gardiens à deux semaines de la fin de mercato. L’information délivrée par le journal portugais A Bola va dans ce sens. A en croire le média spécialisé, Saint-Etienne a formulé une offre de prêt avec option d’achat pour Diego Callai, troisième gardien du Sporting Portugal.
La proposition a été rejetée par la formation brésilienne, pas opposée à se séparer de son gardien mais certainement pas à n’importe quelles conditions. La source précise tout d’abord que le Sporting continue de croire en son gardien brésilien de 22 ans et souhaite par conséquent le prêter sans option d’achat. Mais surtout, la direction du Sporting a de l’ambition pour Diego Callai et refuse catégoriquement de le prêter dans un club de deuxième division. Le Sporting va donc certainement privilégier un prêt au Portugal puisque plusieurs formations de première division sont sur les rangs, à l’instar du CD Nacional, du FC Alverca ou encore de l’Estrela Amadora.

L'ASSE prend un râteau très vexant 

Un refus difficile à encaisser pour Saint-Etienne, brutalement renvoyé à son statut de club de Ligue 2 même si les Verts font logiquement office de poids lourds du championnat et de grand favori pour le titre en mai prochain. En attendant, la quête d’un gardien capable de bousculer Gautier Larsonneur se poursuit. Et à ce rythme, l’ancien portier du Stade Brestois va partir pour rempiler une saison de plus comme titulaire à l’ASSE. Un constat qui ne plaît pas à tous les supporters foréziens, dont certains estiment que Larsonneur est l’un des responsables de la non-montée en Ligue 1 lors de la saison 2025-2026.

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"troisième gardien du Sporting Portugal"... "La proposition a été rejetée par la formation brésilienne"... Je ne savais pas que le Sporting Portugal était une formation brésilienne.^^

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