ASSE : 15ME ou rien, ce dossier agite les Verts

L'AS Saint-Étienne s'est confortablement installée aux commandes de la Ligue 2, mais les Verts vont devoir gérer au mieux les deux dernières semaines du mercato. Le dossier Lucas Stassin n'est pas réglé, et cela est forcément un problème.

Deux matchs, deux nettes victoires, et une place de premier au classement de L2 en attendant de recevoir Grenoble samedi prochain à Geoffroy-Guichard. L'ASSE voit la vie en rose en ce début de saison et aucun nuage ne ternit l'atmosphère. Cependant, comme dans chaque club, la fin du mercato peut changer des équilibres et c'est par exemple le cas avec Lucas Stassin, qui n'a pas vocation à cirer le banc de l'AS Saint-Étienne. Pourtant, c'est de là que l'attaquant belge des Verts a suivi la victoire des siens contre Clermont. En effet, pour les débuts des Verts à Geoffroy-Guichard, Ian Cathro n'a pas utilisé le joueur le plus valorisé de son effectif et ce n'est forcément pas anodin au moment où des rumeurs ont évoqué l'intérêt de Hull City pour l'avant-centre stéphanois

L'ASSE ne forcera pas le départ de Stassin

Selon le site spécialisé Peuple Vert, rien n'a été tranché du côté des dirigeants de l'AS Saint-Étienne concernant l'avenir de l'attaquant belge de 21 ans, lequel est resté très zen cet été contrairement à l'an dernier. En effet, personne n'a oublié la montée au créneau du père de Lucas Stassin, furieux que son fils n'obtienne pas de bon de sortie et se retrouve coincé avec les Verts en Ligue 2. Cette année, tout le monde est sage, même si le joueur belge attend évidemment un transfert cet été. Ian Cathro a fait le choix d'utiliser un système sans Lucas Stassin, mais l'entraîneur écossais est prêt à changer cela si finalement le joueur formé à Anderlecht, qui est lié jusqu'en 2028 avec l'ASSE, reste un an de plus. Le mercato fermant prochainement ses portes, tout devrait s'accélérer dans ce dossier.