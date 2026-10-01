CJ Egan-Riley, c’est la flèche de l’OM

CJ Egan-Riley, c’est la flèche de l’OM

OM
parGael Anger
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Les chiffres sont tombées pour les données physiques des joueurs de l'OM en Europe. Ce n'est pas très reluisant par rapport à ce qui se fait de mieux.
Difficile de voir des chiffres rassurants en ce qui concerne l’OM depuis le début de la saison. Certes, le club provençal est l’un des meilleurs en France en terme de possession de balle par exemple, mais c’est aussi parce que les équipes jouent souvent derrière contre Marseille, et mènent régulièrement au score sans compter le fait que l’OM a pris l’habitude de faire une bonne heure de jeu avant de s’écrouler.

CJ Egan-Riley, le sprinteur de l'OM

En Europa League, la compétition a débuté difficilement également avec une lourde défaite à Besiktas. Les changements opérés par Bruno Genesio n’ont pas porté leurs fruits. Pendant cette trêve internationale, l’UEFA s’est penchée sur cette première journée de Coupe d’Europe, et a fait le bilan notamment en ce qui concerne la vitesse des joueurs de chaque équipe. A l’OM, cela ne saute pas forcément aux yeux, mais c’est le défenseur central CJ Egan-Riley qui est le joueur le plus rapide de l’équipe. L’Anglais a effectué un sprint à 31,5 km/h, ce qui lui permet de devancer Angel Gomes et Nayef Aguerd. Souvent raillé pour sa forme physique et sa lenteur, Egan-Riley répond en tout cas par les chiffres.
L’OM a néanmoins du souci à se faire en cas de réelle urgence en terme de vitesse, car les joueurs les plus rapides sont bien au-dessus des marques olympiennes. Les plus rapides sont autour des 34 km/h, comme Moussa Diaby du côté de Leverkusen. Et au sein du club provençal, ce ne sont pourtant pas les joueurs offensifs qui sont les plus rapides, Amine Gouiri, Neal Maupay ou Igor Paixao n’ayant pas dépassé les 30 km/h jusqu’à présent. Cela ne résume bien évidemment pas les difficultés actuelles de l’OM, mais la formation de Bruno Genesio n’est en tout cas pas la reine des attaques rapides.
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