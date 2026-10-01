OM : Antoine Valero n’arrête pas de marquer

OM : Antoine Valero n’arrête pas de marquer

OM
parGuillaume Conte
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Toujours pas appelé par Bruno Genesio, Antoine Valero ne risque pas de voir la propagande pour le faire apparaitre dans le groupe professionnel cesser.
Le jeune attaquant de pointe a encore marqué, avec les U19 français, ce jeudi lors de la victoire contre la Turquie. Lors de ce tournoi disputé en Croatie, les Bleues se sont imposés 2-1 avec un penalty transformé par le jeune marseillais. La saison dernière, le minot avait marqué 7 buts en 13 sélections en U18 tricolore. C’est son premier but en U19, après trois matchs.
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Non... pas du tout.

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Derrière lui ???? Yamal rodri non ils sont devant ...et krava très loin devant ... m bappe c est pas benzema au réal.....

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Va lire le rapport de Mediapart !!!! PSG a fait la même chose que city… préparez vous !!!! Ton club gagne des titres par la corruption !

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Ils peuvent se rapprocher de McCourt.😊

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Dommage pour votre clavier Bon vous pouvez toujours régler votre problème en vous faisant adopter là où l'herbe vous semble plus verte.

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