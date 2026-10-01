OM : Antoine Valero n’arrête pas de marquer

Toujours pas appelé par Bruno Genesio, Antoine Valero ne risque pas de voir la propagande pour le faire apparaitre dans le groupe professionnel cesser.

Le jeune attaquant de pointe a encore marqué, avec les U19 français, ce jeudi lors de la victoire contre la Turquie. Lors de ce tournoi disputé en Croatie, les Bleues se sont imposés 2-1 avec un penalty transformé par le jeune marseillais. La saison dernière, le minot avait marqué 7 buts en 13 sélections en U18 tricolore. C’est son premier but en U19, après trois matchs.